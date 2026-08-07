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Okullarda yeni dönem! 30 bin yeni personele bu yetki verilecek

Okullardaki güvenliği artırmak için yapılan çalışmalar kapsamında 30 bin yeni güvenlik personeli alınacak. Bu personel kapıda dedektörle arama yapma yetkisine sahip olacak ve emniyete, jandarmaya anında bilgi verebilecek.

Okullarda yeni dönem! 30 bin yeni personele bu yetki verilecek
Ufuk Dağ

Hükümet, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde okul güvenliğini artırmaya yönelik kapsamlı bir çalışmayı hayata geçirmek için düğmeye bastı. Edinilen bilgilere göre, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı koordinasyonunda okullarda görevlendirilmek üzere 30 bin yeni güvenlik görevlisi istihdam edilecek. Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında İŞKUR üzerinden istihdam edilecek personel 81 il valiliklerince görevlendirilecek. Yeni sistemde görev alacak personele dedektörle arama yetkisi de verilecek.

Okullarda yeni dönem! 30 bin yeni personele bu yetki verilecek 1

EMNİYETE, JANDARMAYA ANLIK BİLGİ VERECEK

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre okul girişlerinde görev yapacak güvenlik görevlileri, okul binalarına giren ve çıkan kişileri kontrol edecek. Şüpheli görülen durumlarda ise emniyet ve jandarma birimlerine anlık bilgi aktaracak. Uygulamanın temel hedefi, okul çevresinde yaşanabilecek güvenlik risklerini en aza indirmek ve özellikle Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan üzücü muhtemel saldırıların önüne geçmek. Güvenlik personeli, okul yönetimi ile kolluk kuvvetleri arasında koordinasyonun ilk halkasını oluşturacak. İçişleri Bakanlığı da daha önce 81 il valiliğine gönderdiği genelgede okul ve çevresinde risk analizine dayalı güvenlik planlaması, erken uyarı mekanizmaları, okul yönetimi ile kolluk kuvvetleri arasında hızlı bilgi paylaşımı ve kamera sistemlerinin güçlendirilmesi talimatını vermişti.

Okullarda yeni dönem! 30 bin yeni personele bu yetki verilecek 2

BAKANLIKLARDAN KOORDİNELİ ÇALIŞMA

Görevlendirilecek personelin güvenlik soruşturmaları İçişleri Bakanlığı tarafından, okulda çalışıp çalışamama yetkinlikleri ise Milli Eğitim Bakanlığı tarafından soruşturulup ölçülecek.

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Anahtar Kelimeler:
okul dedektör güvenlik
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Okuyucu Yorumları 15 yorum
Disiplin cezaları geri gelsin. Bir Öğrenci, bütün çocukları dövüyor. Ceza alamayacağını biliyor.
12 yıllık zorunlu eğitim sistemini değişmedikçe ve sınıfta kalma geri gelmedikçe alınan tüm önlemlerin hükmü yoktu. Òğretmen öğrenciye bir şey diyemiyor veli okulu basıyor çocuğuma kızdın psikolojisi bozuldu diyor. Ne psikolojiymiş be, biz de çocuk olduk hiç psikolojimiz bozulmadı. Psikoloji hayatımıza girdiğinden beri ülkenin ve çocukların düzeni bozuldu. Çocuk biraz haeketli yaramazlık yapınca hemen rehber öğretmenler dikkat eksikliği hiperaktif diyor çocuğu psikiyatriye sevk ediyor. Velide güya bilinçli veli profili çizmek için hemen götürüyor ve ondan sonra çocuğu kaybediyoruz
gece bekçilerini verin gitsin daha faydalı olurlar topluma
@hamit_1930_ftfvm aynı görevi personel 30 bin yaparken bekçilere 80 bin vermek saçma ama.bekçilerde gerçekten boşuna yük devlete
çok iyi ve geç kalınmış bir şey
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