Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten İdris Naim Şahin açıklaması: "Söyledikleri ile dosyadaki deliller uyuşmuyor"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, tv100 ekranlarında gündemdeki soruşturmalara dair önemli açıklamalarda bulundu.

ALİHAN KURİŞ VE KUYTUL OPERASYONLARI

Akın Gürlek'in açıklamalarından öne çıkan satırlar şu şekilde:

"Kuriş Suç Örgütü soruşturmamızda 3. Dalga yapıldı. 15 şirkete kayyum atandı, 4 derneğe de kayyum kararı verildi. Son dalgadaki gözaltına alınanlar hakim karşısına çıkmadı, gözaltı süresi var. En başta da söylediğimiz gibi bu tamamen bir suç örgütüne yönelik operasyondur. Bir dini yapılanmaya dair bir operasyon değildir kesinlikle. Din kisvesi altında vatandaşların dini duygularını kullanılıyor burada. Eski bakanımız hakkında ölümüne ilişkin şüpheli bir durum söz konusu."

"DİNİ YAPILANMAYA OPERASYON YAPMADIK"

"Ahmet Arif Denizolgun'un ölümünden sonra silsileye aykırı şekilde Alihan Kuriş başa geçiyor. Burada bir suç örgütü var. Devlet aleyhine dolandırıcılık suç örgütü iddiası var. Derinleşebilir mi, derinleşebilir. Biz kesinlikle dini grup veya dini yapılanmaya operasyon yapmadık."

"YENİ İTİRAFÇI BEYANLARI GELİYOR"

"Kara para aklama, örgüt kurma yönetme, devlet aleyhine suç iddiası var. Bu iddiaların üzerinden soruşturma da derinleşebilir. Yeni itirafçı beyanları da geliyor. Bu konuda çalışmamız devam ediyor. Paraların yurt dışına çıkarılması konusunda tespitler var. Bunun için çeşitli yöntemler tercih ediyorlar. Bir turizm şirketleri üzerinden elden para vererek, paraları yurt dışına çıkartıyorlar. Köln’de bir yapılanma var. Merkezlerini oraya taşımak istiyorlar. Başsavcılığımızın çalışması devam ediyor."

"Alihan Kuriş 1982 doğumlu. Çok genç yaşta annesi ve diğer kardeşi de yakalandı. Onların mal varlığına bakınca 185 civarında taşınmaz var. Örgüt yönetiminin örgütün tabanındakilerin dini duygularını sömürerek kendilerine kaymaklı yaşam tarzı kurduklarını görüyoruz.Kuriş’in geçmiş dönemine de baktık. 25 yaşındayken Porcshe marka araba kullandığını gördük. Bunların hepsi inceleniyor. Soruşturmalarda MASAK raporları önemli. Başsavcılığımız yeni şirketlerle ilgili de raporlar isteyecek.Yeni itirafçılar oluyor, vatandaşlarımızdan da bize ulaşanlar oluyor."

"KENDİLERİNE LÜKS BİR YAŞAM KURMUŞLAR"

"Tekrar altını çizmek istiyorum. Bu tamamen örgütün mali yapılanmasına ilişkin bir operasyon. Din kisvesi altında kendilerine lüks bir yaşam oluşturan yapılara karşı mücadele ediyoruz şu anda. Başsavcılığımızın takdirinde yeni dalgalar olabilir.

"İNSANLARA ZORLA SENET İMZALATMIŞLAR"

"İnsanların zorla, tehditle, şantajla para almalar, senet imzalatmalar var. Şantajlar var. Başsavcılarımızın uhdelerinde devam ediyor. Alparslan Kuytul özellikle 15 Temmuz Hain Darbe Girişiminde söylediği sözler var. 'Darbe başarılı olsaydı' gibi. Burada devam eden süreç var. Arama kararı çıkmadan önce bir şekilde öğrenip bütün ana bilgisayarları söktüklerini tespit ettik. Başsavcılığımız ikametlerde arama yaptığında bütün ana bilgisayarın kasalarının sökülmüş olduğunu tespit etti. Bu da örgütün ciddi bir istihbarat ağı olduğunu gösteriyor. İçeriden itirafçı beyanları da var. Özellikle Alparslan Kuytul, 15 Temmuz hain darbe girişiminde de söylediği sözler biliniyor. Bunlar zaten toplumda bir nefret oluşmuştu. Bunlar tamamen suç örgütü yapılanması ve süreç de devam ediyor. Alparslan Kuytul örgütünde Kuriş örgütünde olduğu gibi Glooper tarzında bir haberleşme ağı tespit etmedik. Glooper dedikleri aplikasyon gizliliğe riayet edilerek oluşturulan bir program. Bir dini cemaat neden kendi mensuplarıyla yazışmak için böyle bir program kullansın. Ayrıca bir muhasebe programı var. En son 54 kişi de alındı gözaltına. Muhasebe kayıtları üzerinden sahte kayıtlar oluşturarak paraların yurt dışına oluşturulması ve sisteme sokulması yönünde çalışma yapıyorlar."

İDRİS NAİM ŞAHİN'E TAHSİSLİ ÇAKARLI ARAÇLAR

"Çakarlı araba ile kaçmaya çalışıyorlar. Bu amaçla kullandıkları değerlendiriliyor. İdris Naim Şahin bakanımızın bunu yapmaması lazımdı. Kiralama yoluyla bunu verdiğini söylüyor. Ama dosyadaki deliller ile bu tutmuyor. Mehmet Özmen ile öncesine dayanan bir tanışıklıkları var. Bu aracın HTS kayıtlarına baktık. 'Bu aracı sadece İstanbul'a gelince kullanıyorum' diyor İdris Naim Şahin Bey. Ama bu araba uzun süredir kullanılıyor. HTS ile söyledikleri tutmuyor. Söyledikleri ile dosyadakiler uyuşmuyor."

İMAMOĞLU SUÇ ÖRGÜTÜ DAVASI HAKKINDA

"Mahkemeler siyaset arenası değildir. Siyasi şov yapamazsınız. İmamoğlu bunu uzun zamandır yapıyordu. Savcılık aşamasında dinlenen şahısların aynısını tekrar ettiklerini görüyoruz. Heyet sorular soruyor, Ekrem İmamoğlu bu sorulardan dolayı gerginleşiyor. Ertan Yıldız açık açık mahkemede anlattı. Etkin pişmanlıktan faydalananların mahkemede savunmaları devam ediyor. Heyet de sorular soruyor. Mahkemenin canlı yayınlanmasını istiyorlardı. Ekrem İmamoğlu artık bunu istiyor mu sormak istiyorum.”