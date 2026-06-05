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Adalet Bakanı Gürlek: "Ailemize 15 bin yeni çalışma arkadaşı katıyoruz"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Adalet teşkilatımızı daha da güçlendiriyor, ailemize 15 bin yeni çalışma arkadaşı katıyoruz" dedi. Bakan Gürlek, "Sözleşmeli personellerimizin 8 bini adliyelerimizde, 6 bin 100'ü Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğümüz bünyesinde ve 900'ü icra katibi olarak icra dairelerimizde istihdam edilecek" ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Gürlek: "Ailemize 15 bin yeni çalışma arkadaşı katıyoruz"

Adalet Bakanı Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği üzere adalet teşkilatımızı daha da güçlendiriyor, ailemize 15 bin yeni çalışma arkadaşı katıyoruz. Merkez ve taşra teşkilatımızda görevlendirilecek yeni personelimizle, adalet hizmetlerimizin hız ve etkinliğini daha da artırıyoruz.

Adalet Bakanı Gürlek: "Ailemize 15 bin yeni çalışma arkadaşı katıyoruz" 1

ADALET BAKANI GÜRLEK DUYURDU: PERSONEL ALIMI YAPILACAK

Sözleşmeli personellerimizin 8 bini adliyelerimizde, 6 bin 100'ü Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğümüz bünyesinde ve 900'ü icra katibi olarak icra dairelerimizde istihdam edilecek. İlan detaylarımız 6 Haziran’da Resmi Gazete’de ve Bakanlığımızın web sitesinde yayımlanacak. Adaylarımız başvurularını 7-22 Haziran tarihleri arasında e-Devlet ve Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden yapabilecekler.

Adalet Bakanı Gürlek: "Ailemize 15 bin yeni çalışma arkadaşı katıyoruz" 2

Tensipleriyle bizlere bu imkanı sağlayan Sayın Cumhurbaşkanımıza adalet teşkilatımız adına şükranlarımı arz ediyor, adalet ailemize katılacak tüm gençlerimize şimdiden başarılar diliyorum. Ülkemize ve teşkilatımıza hayırlı olsun" dedi.

05 Haziran 2026
05 Haziran 2026

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Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
personel alımı Adalet Bakanlığı Akın Gürlek
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