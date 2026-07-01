HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Adalet Bakanı Gürlek, Azerbaycanlı mevkidaşı Ahmadov ile bir araya geldi

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Azerbaycan Adalet Bakanı Farid Ahmadov ile bir araya geldi. Görüşmede ayrıca Türk Devletleri Teşkilatı çerçevesinde uygulanan ortak projeler ve çok taraflı iş birliği mekanizmalarının hukuk alanındaki entegrasyonun güçlendirilmesine katkıda bulunduğu kaydedildi. Taraflar, karşılıklı ilgi alanlarına giren diğer konular hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Adalet Bakanı Gürlek, Azerbaycanlı mevkidaşı Ahmadov ile bir araya geldi

Bakan Gürlek, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki temasları kapsamında Azerbaycan Adalet Bakanı Farid Ahmadov ile bir araya geldi. Görüşmede Ahmedov, Azerbaycan ve Türkiye arasındaki kardeşlik ve müttefik ilişkilerinin her alanda başarıyla geliştiğini ifade ederek, iki ülke arasında karşılıklı güven ve desteğe dayalı işbirliğinin önemine dikkat çekti.

Adalet Bakanı Gürlek, Azerbaycanlı mevkidaşı Ahmadov ile bir araya geldi 1

ADALET BAKANI GÜRLEK AZERBAYCAN'DA

İki ülke arasında adalet alanındaki iş birliğinin mevcut durumu ve gelişme perspektiflerinin ele alındığı görüşmede, son yıllarda bakanlıklar arasında gerçekleştirilen karşılıklı ziyaretler, imzalanan belgeler ve ortak eylem mekanizmalarının ilişkilerin daha da güçlendirilmesine önemli katkı sağladığı kaydedildi. Aynı zamanda hukuki yardım, cezaevi ve denetimli serbestlik sistemleri, dijital çözümlerin uygulanması, deneyim paylaşımı ve personel eğitimi alanlarında iş birliğinin genişletilmesinin önemi vurgulandı.

Adalet Bakanı Gürlek, Azerbaycanlı mevkidaşı Ahmadov ile bir araya geldi 2

İKİLİ İLİŞKİLER ELE ALINDI

Görüşmede ayrıca Türk Devletleri Teşkilatı çerçevesinde uygulanan ortak projeler ve çok taraflı iş birliği mekanizmalarının hukuk alanındaki entegrasyonun güçlendirilmesine katkıda bulunduğu kaydedildi. Taraflar, karşılıklı ilgi alanlarına giren diğer konular hakkında görüş alışverişinde bulundu.

01 Temmuz 2026
01 Temmuz 2026

ÖSYM'den YKS'de soru iptali ve şık değişikliği kararı, Bakan Işıkhan'dan en düşük emekli aylığı açıklaması ve İstanbul'a gök gürültülü sağanak yağış geliyor... İşte günün özeti!

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kırklareli merkezli 'change araç' operasyonunda 5 tutuklamaKırklareli merkezli 'change araç' operasyonunda 5 tutuklama
Ataşehir'de güvenlik görevlilerinden kuryeye saldırıAtaşehir'de güvenlik görevlilerinden kuryeye saldırı

Anahtar Kelimeler:
Adalet Bakanlığı Azerbaycan Akın Gürlek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Otoyol ve köprü ücretlerine zam: İşte yeni fiyatlar

Otoyol ve köprü ücretlerine zam: İşte yeni fiyatlar

1984'te ANAP, 1994'te DYP kazanmıştı! 2004 yılından beri CHP'nin yönettiği İzmir'de AK Parti iddiası

1984'te ANAP, 1994'te DYP kazanmıştı! 2004 yılından beri CHP'nin yönettiği İzmir'de AK Parti iddiası

Fransa'da Mbappe'den gövde gösterisi! İsveç'i 3 golle geçti

Fransa'da Mbappe'den gövde gösterisi! İsveç'i 3 golle geçti

Tatile çıktı! Sere serpe uzanıp poz verdi

Tatile çıktı! Sere serpe uzanıp poz verdi

Boyner'den ekonomi yönetimine eleştiri: 'Hep aynı üç silah'

Boyner'den ekonomi yönetimine eleştiri: 'Hep aynı üç silah'

En düşük emekli aylığı için gözler 3 Temmuz'da! Bakan Işıkhan açıkladı

En düşük emekli aylığı için gözler 3 Temmuz'da! Bakan Işıkhan açıkladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.