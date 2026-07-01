Adalet Bakanı Gürlek, Azerbaycanlı mevkidaşı Ahmadov ile bir araya geldi

Bakan Gürlek, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki temasları kapsamında Azerbaycan Adalet Bakanı Farid Ahmadov ile bir araya geldi. Görüşmede Ahmedov, Azerbaycan ve Türkiye arasındaki kardeşlik ve müttefik ilişkilerinin her alanda başarıyla geliştiğini ifade ederek, iki ülke arasında karşılıklı güven ve desteğe dayalı işbirliğinin önemine dikkat çekti.

ADALET BAKANI GÜRLEK AZERBAYCAN'DA

İki ülke arasında adalet alanındaki iş birliğinin mevcut durumu ve gelişme perspektiflerinin ele alındığı görüşmede, son yıllarda bakanlıklar arasında gerçekleştirilen karşılıklı ziyaretler, imzalanan belgeler ve ortak eylem mekanizmalarının ilişkilerin daha da güçlendirilmesine önemli katkı sağladığı kaydedildi. Aynı zamanda hukuki yardım, cezaevi ve denetimli serbestlik sistemleri, dijital çözümlerin uygulanması, deneyim paylaşımı ve personel eğitimi alanlarında iş birliğinin genişletilmesinin önemi vurgulandı.

İKİLİ İLİŞKİLER ELE ALINDI

Görüşmede ayrıca Türk Devletleri Teşkilatı çerçevesinde uygulanan ortak projeler ve çok taraflı iş birliği mekanizmalarının hukuk alanındaki entegrasyonun güçlendirilmesine katkıda bulunduğu kaydedildi. Taraflar, karşılıklı ilgi alanlarına giren diğer konular hakkında görüş alışverişinde bulundu.

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Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır