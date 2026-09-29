Adalet Bakanı Gürlek’in avukatından Ahmet Şık’a suç duyurusu: “Belgen varsa açıkla”

Adalet Bakanı Akın Gürlek’in avukatı Abdullah Adır, TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık’ın Gürlek ve eşi Elif Gülşah Gürlek hakkında ortaya attığı kira iddialarına sert tepki gösterdi. Adır, iddiaların tamamen gerçek dışı ve iftira niteliğinde olduğunu belirterek Şık hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu ve manevi tazminat davası açıldığını açıkladı.

“BAŞKA BİR KONUT KİRALANMADI”

Avukat Abdullah Adır tarafından yapılan açıklamada, Akın Gürlek ve eşinin Adalet Bakanlığı tarafından kendilerine tahsis edilen lojmanda ikamet ettiği belirtilerek, başka bir konut kiralandığı yönündeki iddialar kesin bir dille reddedildi. Açıklamada, Şık’ın iddialarına karşı, “Elinde bir kira sözleşmesi ve ödeme belgesi varsa bunu derhal kamuoyuyla paylaşmalıdır” çağrısı yapıldı.

HEM CEZA HEM TAZMİNAT DAVASI

Gürlek ailesinin kişilik haklarının ve itibarının hedef alındığını belirten Adır, Ahmet Şık hakkında iftira suçundan Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı. Bununla birlikte, kişilik haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle manevi tazminat davası da açıldı.

“HESABI HUKUK ÖNÜNDE SORULACAK”

Avukat Abdullah Adır, açıklamasında Ahmet Şık’a yönelik “Müvekkilimize karşı itibar suikastı niteliği taşıyan bu iftiraların hesabı hukuk önünde, iftira sahibinin şeref ve haysiyeti ise milletin vicdanı önünde yargılanmaya muhtaçtır.” ifadelerini kullandı.

Avukat Adır, açıklamasında söz konusu iddiaları “itibar suikastı” olarak nitelendirerek hukuki sürecin titizlikle takip edileceğini bildirdi. Böylece Ahmet Şık’ın kamuoyuna taşıdığı iddialar, hem ceza soruşturmasının hem de hukuk davasının konusu haline geldi.