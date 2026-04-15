HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Adalet Bakanı Gürlek'ten 81 ile genelge: "Sonuna kadar gidilsin"

İçerik devam ediyor
Devrim Karadağ

Yasa dışı bahis ve sanal kumarla mücadeleye ilişkin açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Akın Gürlek, "81 il başsavcılığımıza özel bir genelge gönderdim. Sonuna kadar gidilmesini istiyorum" dedi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, AK Parti Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"81 İLE GENELGE GÖNDERDİM"

Gürlek, "Göreve geldiğimde yasa dışı bahis, sokak çeteleri, uyuşturucu ve sanal kumarla mücadele konusunda karalılığımı vurguladım. Bu konuda 81 il başsavcılığımıza özel bir genelge gönderdim. Sonuna kadar gidilmesini istiyorum. Başsavcılığımız bunlarla ilgili soruşturma yürütüyorlar" dedi.

"12. YARGI PAKETİ'NDE EN İNCE AYRINTISINA KADAR ÇALIŞIYORUZ"

Yargı reformlarına da değinen Bakan Gürlek, "12'nci Yargı Paketi'nde şu an en ince ayrıntısına kadar çalışıyoruz. Özellikle yargı süreçlerinin hızlandırılması için atılması gereken adımlar olduğunu fark ettik" ifadelerine yer verdi.

GÜLİSTAN DOKU SORUŞTURMASI

5 Ocak 2020'den bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasına ilişkin "Sizin talimatınızla mı yeniden açıldı?" sorularını da yanıtlayan Gürlek, şöyle konuştu:

"Bizim talimatımızla değil. 2020 yılında işlenmiş ve vicdanları tatmin etmeyen bir olaydı. Başsavcımız bana geldi, delilleri topladığını söyledi. Takdir hakkımız yok, tamamen başsavcılık yürütüyor. Yoğun şüpheler var, başsavcımız çok ince çalıştı dosyaya, gerekli işlem yapıldı. Bir kız çocuğunun öldürüp öldürülmediği belli değil. Bu kamu vicdanını yaralayan bir davranış. Bu soruşturmanın sonuna kadar gidilmesi gerekiyor. Gözaltı süreci işliyor. Şahısların mesleği, rütbesi, görevi hiç önemli değil. Savcılarımız bunlara bakmaz."

Anahtar Kelimeler:
Adalet Bakanlığı Akın Gürlek yasa dışı bahis
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.