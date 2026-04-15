Gülistan Doku soruşturmasının avukatı 'olayın faili' diyerek isim verdi

Türkiye günlerdir tekrardan Gülistan Doku soruşturmasına kilitlendi. Neredeyse her geçen saat yeni detaylara ulaşılıyor. Ailenin avukatının son açıklaması ise sosyal medyada gündem oldu. Avukat Ali Çimen olayın faili diyerek dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in adını verdi. Öte yandan dönemim Valisi Sonel'in oğlunun ve arkadaşının Gülistan Doku'nun kaybolduğu noktadan 5 kez geçtiği tespit edildi ve o görüntülere ulaşıldı.

Gülistan Doku soruşturmasının avukatı 'olayın faili' diyerek isim verdi
Ufuk Dağ

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den itibaren kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin soruşturma son günlerde Türkiye'nin en çok konuşulan konusu oldu. Gözaltılarla başlayan süreç yeni detaylarla kamuoyunda kendine yer buldu.

Gülistan Doku soruşturmasının avukatı olayın faili diyerek isim verdi 1

KİMLER GÖZALTINA ALINDI?

Soruşturma kapsamında farklı şehirlerde gözaltına alınıp Tunceli'ye getirilen, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel, Gülistan Doku'nun erkek arkadaşı Zeinal A, Zeinal'ın annesi Cemile Y. ve üvey babası Engin Y. ile Uğurcan A, Erdoğan E, Gökhan E, Savaş G, Süleyman Ö, Celal A, Nurşen A, Ferhat Hanedan G. ve Şükrü E.'nin jandarmadaki ifade işlemleri devam ediyor.

Gülistan Doku soruşturmasının avukatı olayın faili diyerek isim verdi 2

AVUKATINDAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Doku ailesinin avukatı Ali Çimen dün sosyal medya hesabından, "Yarın yani 15.04.2026 tarihinde üst düzey kamu görevlisi olarak kodladığımız örtbasçı failin eyleminin bir bölümü kesin delillerle paylaşmış olacağız." ifadelerine yer verdi. Avukat Çimen bugün sosyal medyadan yaptığı açıklamada ise, "Gülistan Doku dosyasında üst düzey kamu görevlisi olarak kodlanan fail Tuncay Sonel'dir." ifadelerini kullandı.

Gülistan Doku soruşturmasının avukatı olayın faili diyerek isim verdi 3

VALİNİN OĞLU VE ARKADAŞI GÖRÜNTÜLENDİ

Tunceli'de Gülistan'ın son görüldüğü noktadan çarpıcı detaylara ulaşıldı. tv100 muhabiri Canan Altıntaş, o dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel ve kırmızı bültenle aranan arkadaşı Umut Altaş'la birlikte Gülistan'ın kaybolduğu noktada 5 kez lüks bir araçla gezdiklerinin görüntülere yansıdığını ancak o dönem bu delillerin toplanmadığını ama şimdi o görüntülerin dosyaya girdiğini aktardı.

ABD Başkanı Trump: "İran ile savaş bitmeye çok yakın"

ABD Başkanı Trump: "İran ile savaş bitmeye çok yakın"

9 ilde çok sayıda gözaltı! Asker, polis, öğretmen, hemşire...

9 ilde çok sayıda gözaltı! Asker, polis, öğretmen, hemşire...

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece! İki dev elendi, yarı finale yükseldiler!

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece! İki dev elendi, yarı finale yükseldiler!

Eski hakem ve içerik üreticisi Elif Karaarslan’ın ifadesi ortaya çıktı

Eski hakem ve içerik üreticisi Elif Karaarslan’ın ifadesi ortaya çıktı

Fiyatları etkileyecek gelişme! ABD'den İran kararı: 5 gün var

Fiyatları etkileyecek gelişme! ABD'den İran kararı: 5 gün var

Akaryakıta zam geldi, indirim bekleniyor

Akaryakıta zam geldi, indirim bekleniyor

