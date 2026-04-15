Gülistan Doku soruşturmasının avukatı 'olayın faili' diyerek isim verdi

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den itibaren kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin soruşturma son günlerde Türkiye'nin en çok konuşulan konusu oldu. Gözaltılarla başlayan süreç yeni detaylarla kamuoyunda kendine yer buldu.

KİMLER GÖZALTINA ALINDI?

Soruşturma kapsamında farklı şehirlerde gözaltına alınıp Tunceli'ye getirilen, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel, Gülistan Doku'nun erkek arkadaşı Zeinal A, Zeinal'ın annesi Cemile Y. ve üvey babası Engin Y. ile Uğurcan A, Erdoğan E, Gökhan E, Savaş G, Süleyman Ö, Celal A, Nurşen A, Ferhat Hanedan G. ve Şükrü E.'nin jandarmadaki ifade işlemleri devam ediyor.

AVUKATINDAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Doku ailesinin avukatı Ali Çimen dün sosyal medya hesabından, "Yarın yani 15.04.2026 tarihinde üst düzey kamu görevlisi olarak kodladığımız örtbasçı failin eyleminin bir bölümü kesin delillerle paylaşmış olacağız." ifadelerine yer verdi. Avukat Çimen bugün sosyal medyadan yaptığı açıklamada ise, "Gülistan Doku dosyasında üst düzey kamu görevlisi olarak kodlanan fail Tuncay Sonel'dir." ifadelerini kullandı.

VALİNİN OĞLU VE ARKADAŞI GÖRÜNTÜLENDİ

Tunceli'de Gülistan'ın son görüldüğü noktadan çarpıcı detaylara ulaşıldı. tv100 muhabiri Canan Altıntaş, o dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel ve kırmızı bültenle aranan arkadaşı Umut Altaş'la birlikte Gülistan'ın kaybolduğu noktada 5 kez lüks bir araçla gezdiklerinin görüntülere yansıdığını ancak o dönem bu delillerin toplanmadığını ama şimdi o görüntülerin dosyaya girdiğini aktardı.