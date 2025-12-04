Adalet Bakanı Tunç, adliye temel atma töreni için Bayburt’ta

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gerçekleştirilecek olan Adliye Binası temel atma töreni ve çeşitli ziyaret programları kapsamında Bayburt’a geldi. Bakan Tunç, kente gece saatlerinde ulaşmasının ardından şehir merkezinde protokol üyeleriyle birlikte yürüyüş yaptı.

Cumhuriyet Caddesi ve Çoruh Nehri çevresinde vatandaşlarla sohbet eden Bakan Tunç’a; Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, AK Parti Milletvekili Orhan Ateş ve protokol üyeleri eşlik etti. Bakan Tunç’un ziyaretleri kapsamında bugün çeşitli temaslarda bulunması bekleniyor.

Kaynak: İHA