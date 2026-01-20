HABER

Adalet Bakanı Tunç, Türk bayrağı yakılması olayıyla ilgili adli soruşturma başlatıldığını duyurdu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Nusaybin-Kamışlı sınır hattında terör örgütleri yandaşlarında Türk bayrağının yakılması olayıyla ilgili adli soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Mustafa Fidan

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Tunç, şu ifadeleri kullandı;

"Mardin Nusaybin–Kamışlı sınır hattında terör örgütü yandaşlarınca bayrağımıza yönelik gerçekleştirilen alçak girişimi lanetliyorum.

Bu menfur olayla ilgili olarak Mardin Cumhuriyet Başsavcılığımızca adli soruşturma başlatılmıştır.

Diğer yandan; Suriye’nin Halep kentinde Hükümet güçleri ile SDG/YPG terör örgütü arasındaki çatışmalar bahane edilerek ülkemizde gerçekleştirilen eylemlerle ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılıklarımızca soruşturmalar devam etmektedir.

Bu kapsamda 356 şüpheli hakkında soruşturma yapılmış, 35 şüpheli tutuklanmış, 45 şüpheli hakkında adli kontrol tedbirleri uygulanmış, 77 kişinin gözaltı işlemleri ise devam etmektedir.

Devletimizin egemenliğine ve toplumsal huzurumuza yönelen hiçbir saldırı, hiçbir provokasyon cezasız kalmayacaktır."

