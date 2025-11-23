Adalet Bakanı Tunç: "Uluslararası Adalet Divanı’nda Güney Afrika’nın başlattığı davayı takdirle karşıladık"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 2. Uluslararası Adalet Konferansı’na katılmak üzere geldiği Suudi Arabistan’da temaslarına devam ediyor. Bakan Tunç, temasları kapsamında Güney Afrika Adalet Bakanı Mmamoloko Kubayi ile görüştü. Görüşmede iki ülke arasındaki adli iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik adımlar ele alınırken, Gazze’de yaşanan insanlık dramı ve Uluslararası Adalet Divanı’ndaki (UAD) soykırım davası görüşmenin öncelikli başlığı oldu.

Bakan Tunç, görüşmede Türkiye’nin Güney Afrika ile ilişkilerinin karşılıklı anlayış, iş birliği, ortak değerler ve ortak yerel temelinde geliştirilmesine önem verdiğini vurguladı. Ülkeler arasında adli alandaki iş birliğinin daha da geliştirilmesi niyetini taşıdıklarını, Güney Afrika’nın Türkiye açısından önemli bir dost ülke olduğunu vurgulayan Bakan Tunç, Güney Afrika’nın özellikle Filistin ile ilgili duyarlılığına dikkati çekti. Bakan Tunç, Güney Afrika’nın İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanı’nda açtığı soykırım davasına Türkiye’nin müdahil olma talebini ilettiklerini hatırlatarak, bu sürecin Gazze halkı için taşıdığı önemi vurguladı.

Gazze’de iki yılı aşkın süredir devam eden saldırılara dikkat çeken Bakan Tunç, "7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze’de bir soykırım suçu işlenmiştir. İki yıllık süre içerisinde 70 bin insan öldürülmüş, şehit edilmiştir. 20 binden fazla çocuk, yine bir o kadar kadın maalesef İsrail’in soykırımı nedeniyle hayatlarını kaybetmiştir. İsrail’in Birleşmiş Milletler Soykırım Sözleşmesi’ni ihlal ettiği gerekçesiyle Uluslararası Adalet Divanı’nda Güney Afrika’nın başlattığı davayı takdirle karşıladık. İsrail’in Uluslararası Adalet Divanı’nın tedbir kararlarına uymaması ve bu konuda kararların yaptırımsız kalması uluslararası hukuka olan güveni maalesef zedelemektedir. İsrailli soykırımcıların mutlaka adalet önünde hesap vermeleri, işledikleri bu suçun karşılığını mutlaka görmeleri gerekiyor. Bu konuda Güney Afrika’nın açmış olduğu davaya katılma talebiyle, davayı daha da güçlendirmek ve sonuna kadar takip etme kararlılığımızı sürdüreceğiz ve sonuna kadar destekleyeceğiz" dedi.

Bakan Tunç, İsrail’in Gazze’de yaptıklarına karşı mahkum edilmesi gerektiğini vurgulayarak, "İsrail devletinin Uluslararası Adalet Divanı’nda mahkum edilmesi hepimizin ortak dileği. O öldürülen çocukların, kadınların kanlarının yerde kalmaması gerekir. Uluslararası hukuk bunu gerektirir" dedi.

Bakan Tunç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Güney Afrika’nın Filistin konusundaki tutumuna yönelik takdir ve teşekkürlerini birçok uluslararası platformda dile getirdiğini belirterek, Türkiye’nin bu süreçte adaletin ve insan haklarının tesisi yönündeki kararlı duruşunu sürdüreceğini ifade etti. Bakan Tunç, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da her zaman uluslararası hukukun işletilmesi ve insan haklarının savunulması konusunda kararlı bir irade ortaya koyduğuna vurgu yaptı.

Görüşmede iki ülke arasında adli konulardaki mevcut iş birliği değerlendirildi. Bakan Tunç, karşılıklı anlayış ve mütekabiliyet esasına göre yürütülen adli yardımlaşmanın daha da güçlendirilmesi gerektiğini belirterek, "Güney Afrika ile adli iş birliğimizi daha ileri bir aşamaya taşımak amacıyla bir mutabakat zaptı imzalanmasını memnuniyetle karşılıyoruz. 2026 yılında düzenlenmesi planlanan Adalete Erişim Konferansı vesilesiyle bu adımı resmileştirebiliriz. İnşallah sonunda bu mutabakat zaptıyla beraber Güney Afrika’yla ilişkilerimiz daha da derinleşecektir" dedi.

Güney Afrika Adalet Bakanı Mmamoloko Kubayi ise Türkiye’nin hem ikili ilişkilerde hem de Filistin meselesinde gösterdiği destekten duydukları memnuniyeti dile getirerek, adli iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik çabaların önemine işaret etti. (İHA)Kaynak: İHA | Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır