Türkiye'nin konuştuğu olay! Fatma Nur öğretmeni katletmişti: Çarpıcı gelişme!

İstanbul'da 17 yaşındaki bir öğrenci öğretmeni 52 yaşındaki Fatma Nur Çelik ile 15 yaşındaki başka bir öğrenciye bıçakla saldırmıştı. Türkiye'nin konuştuğu olayda öğretmen Çelik hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İlçe Milli Eğitim Müdürü ile okul müdürü görevden uzaklaştırıldı.

İstanbul Çekmeköy'de biyoloji öğretmeni Fatma Nur Çelik'in görev yaptığı okulda hayatını kaybettiği olaya ilişkin soruşturmada, Çekmeköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Akhan ile Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Fatih Polat görevden uzaklaştırıldı.

2 KİŞİ GÖREVDEN ALINDI

Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde bir öğrencinin bıçaklı saldırısı sonucu biyoloji öğretmeni Çelik'in hayatını kaybettiği olayla ilgili idari soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında Çekmeköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Akhan ile Okul Müdürü Polat görevden uzaklaştırıldı.

NE OLMUŞTU?

Çekmeköy'deki Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 11. sınıf öğrencisi F.S.B. (17), 2 Mart'ta öğretmenler Fatma Nur Çelik ve Z.A. (52) ile öğrenci S.K'yi (15) bıçakla yaralamıştı.

Öğretmenlerden Çelik, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, polis ekiplerince gözaltına alınan F.S.B, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

