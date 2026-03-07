Kumar denetimi: 16 kişiye para cezası, 2 kişiye adli işlem

Isparta polis ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde kumar oynadığı tespit edilen 16 kişiye idari para cezası uygulanırken, kumar oynanması için yer ve imkân sağladığı belirlenen 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında Bağlar Mahallesi ve Yayla Mahallesi’nde faaliyet gösteren iki farklı adrese denetim gerçekleştirildi.

Yapılan kontrollerde şahısların iskambil kağıtları, okey taşları ve pullar kullanarak kumar oynadığı tespit edildi.

16 KİŞİYE İDARİ PARA CEZASI, 2 KİŞİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Denetimler sonucunda kumar oynadığı belirlenen 16 kişiye idari para cezası uygulanırken, kumar oynanması için yer ve imkân sağladığı tespit edilen 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. Kumar oynanmasında kullanılan para ve çeşitli materyallere ise ekipler tarafından el konuldu.

