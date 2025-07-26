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Adalet Bakanı Tunç: "Yangınlarla ilgili 15 günde 17 kişi tutuklandı"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ülke genelinde son 15 gün içerisinde çıkan yangınlarla ilgili 17 kişinin tutuklu olduğunu bildirdi. Bakan Tunç, Ulus ilçesine bağlı Eldeş köyünde 2 ev ile 2 samanlığın kullanılamaz hale geldiği yangın bölgesinde incelemede bulundu.

Adalet Bakanı Tunç: "Yangınlarla ilgili 15 günde 17 kişi tutuklandı"

İncelemenin ardından gazetecilere açıklama yapan Tunç, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Yangında, biri tescilli tarihi ev olmak üzere 4 yapının kullanılamaz hale geldiğini aktaran Tunç, "Yangının büyümeden, ormana sirayet etmeden söndürülmesi sevindirici, can kaybının olmaması sevindirici." dedi.

Tunç, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın Karabük'te bulunduğunu belirterek, "Karabük'te de büyük mücadele var. Safranbolu ilçemizde yangın devam ediyor. Orada da yangın söndürme çalışmaları devam ediyor. İnşallah söndürülür. Gece boyunca büyük mücadele olacak." diye konuştu.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde başlayan ve Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesi Sarıcaova köyü yakınlarına ulaşan orman yangınına müdahale sırasında 5 orman çalışanı ve 5 AKUT mensubunun şehit olmasının kendilerini derinden sarstığını dile getiren Tunç, "Büyük acı yaşadık. Böyle acılar bir daha yaşamayalım istiyoruz. Ormanlarımız önemli, onları korumamız lazım." ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Tunç: "Yangınlarla ilgili 15 günde 17 kişi tutuklandı" 1

"MİLLETÇE YEŞİL VATANIMIZI KORUMAMIZ LAZIM"

Tunç, ülkenin değişik yerlerinde orman yangınları çıktığını, söndürme çalışmalarının devam ettiğini anlatarak, "Milletçe topyekun dikkatli olmamız lazım. Özellikle anız yakılmaması, ormanların yakınlarında ateş yakılmaması, bütün bunlara dikkat etmek gerekiyor. Bu anlamda da milletçe yeşil vatanımızı korumamız lazım. Yeşil vatanımızı korumak için mücadele eden orman kahramanlarımıza da teşekkür ediyoruz. Onlar cansiperane şekilde büyük gayret gösteriyorlar. İnşallah bir daha bu tür afetlerle karşı karşıya kalmayız." diye konuştu.

Bakan Tunç, soru üzerine, "Sayın Cumhurbaşkanımız da yangınlarla mücadeleyle ilgili açıklamalarda bulundu İstanbul'da. Çok sayıda uçak, çok sayıda helikopter, araç gereç, devletimizin tüm imkanları bu yangın söndürme çalışmalarında seferber ediliyor. Orman teşkilatımız büyük gayret gösteriyor bütün personeliyle." dedi.

Adalet Bakanı Tunç: "Yangınlarla ilgili 15 günde 17 kişi tutuklandı" 2

"YANGINLARIN BÜYÜMESİNDE RÜZGARIN ETKİSİ BÜYÜK"

Rüzgarın etkisiyle hızlı yayılan yangınların söz konusu olduğuna işaret eden Tunç, şunları kaydetti:

"Her bir yangının çıkış sebebi, her bir noktada farklı olabiliyor. Bunlarla ilgili, ilgili yerlerde, ilgili cumhuriyet başsavcılıklarımız gerekli soruşturmaları açıyorlar. Şu anda bu yangınlarla ilgili olarak tutuklu olan kişiler de var, adli kontrol altında olan kişiler de var. Bunların sayıları bazen artabiliyor. Soruşturmalar neticesinde yangının çıkış sebebi ortaya çıktığında verilen kararlar da değişik olabiliyor. O nedenle şu anda ülke genelinde son 15 gün içerisinde çıkan yangınlarla ilgili 17 kişi tutuklu. Dolayısıyla bu soruşturmalar yargımız tarafından yapılıyor. Önemli olan, bu yangınların çıkmaması, çıkan yangınların da herhangi bir can kaybına sebebiyet vermeden söndürülebilmesi. Rabbim bizlere bir daha bu tür afetler yaşatmasın diyorum."

Bakan Tunç'a, Ulus Kaymakamı Fırat Kadiroğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Baykal, Ulus Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Uzun ile diğer ilgililer eşlik etti.

(AA)
Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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yangın Yılmaz Tunç orman yangını
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