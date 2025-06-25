HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Adalet Bakanı yeni düzenlemenin detaylarını açıkladı! 2 yıla 36 gün, 1 yıla 18 gün, 6 aya 9 gün…

‘Suç işleseler de cezaevine girmeden tahliye ediliyorlar’ algısını ortadan kaldırmak için yeni bir düzenlemeye imza atıldı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 10. Yargı Paketi'ndeki denetimli serbestlik sistemine ilişkin "Cezasızlık algısının önüne geçeceğiz" dedi. Tunç, bir yıl ceza alan suçluların en az 18 gün cezaevinde kalacağını açıkladı. İşte detaylar…

Adalet Bakanı yeni düzenlemenin detaylarını açıkladı! 2 yıla 36 gün, 1 yıla 18 gün, 6 aya 9 gün…

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 10. Yargı Paketi'ne ilişkin açıklamalarda bulundu. Denetimli serbestlik ile cezasızlık algısının önüne geçeceklerini dile getiren Tunç, sistemi geliştirmeye devam edeceklerini dile getirdi.

Tunç, iki yıl ceza alan suçluların en az 36 gün, bir yıl ceza alanların ise en az 18 gün cezaevinde kalacaklarını ifade etti.

DENETİMLİ SERBESTLİK SİSTEMİ

"Denetimli serbestlik görevlilerimiz gece gündüz demeden toplumun her kesimine dokunmaya çalışıyorlar. Bu büyük yapının daha da güçlenmesi için gerekli tüm adımları atmaya sistemi geliştirmeye kararlıyız.

10. YARGI PAKETİ

Çok önemli bir düzenleme hayata geçirildi. Özellikle değişiklikle aldıkları cezanın koşullu salıverme tarihine kadarki sürenin en az 10'da birini ceza infaz kurumunda geçirme şartı getirildi.

2

Şu an yürürlüğe giren yeni düzenlemeye göre;

2 yıl ceza alan, koşullu salıverilme tarihine kadarki sürenin 1/10’unu, yani en az 36 gününü ceza evinde geçirmek durumunda kalacak.

1 yıl ceza alan hükümlü, cezasının en az 18 gününü cezaevinde geçirmek durumunda kalacak.

6 ay ceza alan hükümlü, cezasının en az 9 gününü cezaevinde geçirmek durumunda kalacak.

"CEZASIZLIK ALGISININ ÖNÜNE GEÇECEĞİZ"

Cezasızlık algısının önüne geçeceğiz. İki yıl ceza alan en az 36 gün cezaevinde kalacak. Bir yıl ceza aldıysa en az 18 gün cezaevinde kalma durumu olacak.

Konutta infaz edilirken denetimli olarak takibinin sağlanması çalışması da yapılıyor.

Denetimli serbestlik yalnızca Türkiye'de uygulanan bir sistem değil. Cezanın sadece geçmişin bedeli değil geleceği açılan bir kapı olarak düşünüyoruz.
Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız duyurdu: “Suça geçit yok” İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız duyurdu: “Suça geçit yok”
Narkotik ekiplerinden bilgilendirme çalışmasıNarkotik ekiplerinden bilgilendirme çalışması

Anahtar Kelimeler:
Ceza Yılmaz Tunç Adalet Bakanı denetimli serbestlik hapis
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
F.Bahçe'de hiç beklenmedik ayrılık! Yıldız isim geldiği gibi gidiyor...

F.Bahçe'de hiç beklenmedik ayrılık! Yıldız isim geldiği gibi gidiyor...

'Ankara kulislerinde konuşuluyor' Seyyanen zam, refah payı, en düşük emekli maaşı... 'Hesap değişti'

'Ankara kulislerinde konuşuluyor' Seyyanen zam, refah payı, en düşük emekli maaşı... 'Hesap değişti'

İsrail-İran savaşının ardından Trump'tan Gazze açıklaması! 'Yakın zamanda' diyerek duyurdu

İsrail-İran savaşının ardından Trump'tan Gazze açıklaması! 'Yakın zamanda' diyerek duyurdu

İlçeyi karıştıran cenaze krizi! Kaymakam ve emniyet müdürü de dahil oldu yetmedi: Cumhurbaşkanlığı araya girdi

İlçeyi karıştıran cenaze krizi! Kaymakam ve emniyet müdürü de dahil oldu yetmedi: Cumhurbaşkanlığı araya girdi

İstanbullular dikkat! Kandilli Rasathanesi uyardı

İstanbullular dikkat! Kandilli Rasathanesi uyardı

Mattia Ahmet Minguzzi'nin katilinin cezaevindeki fotoğrafı paylaşıldı

Mattia Ahmet Minguzzi'nin katilinin cezaevindeki fotoğrafı paylaşıldı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.