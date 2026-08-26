Rockstar Games, GTA 6 sızıntılarını doğruladı: Resmi oynanış görüntüleri ise yarın geliyor

Son bir haftadır Grand Theft Auto VI (GTA 6) cephesinde oldukça hareketli günler yaşanıyor. CyberLeek adıyla bilinen kişi veya grup tarafından oyuna ait olduğu öne sürülen çok sayıda oynanış videosu internete yüklenmişti. Rockstar Games ise şimdiye kadar konuyla ilgili doğrudan bir açıklama yapmamıştı.

Şirket sessizliğini bozarak görüntülerin gerçekten GTA 6'ya ait olduğunu doğruladı.

ROCKSTAR: "OYUNU SİZE BÖYLE GÖSTERMEK İSTEMEZDİK"

Grand Theft Auto VI’ya ait oynanış görüntülerinin bu şekilde sızdırılmış olmasının ekip açısından son derece üzücü olduğunu dile getiren Rockstar Games, "Uzun süredir üzerinde çalıştığımız oyunu sizlere kesinlikle bu şekilde göstermek istemezdik." dedi.

Şirket, bazı sürprizlerin sızıntılar nedeniyle önceden ortaya çıkmasının planlanan oyun deneyimini olumsuz etkileyebileceğine de dikkat çekti.

İşte o açıklamanın tamamı:

"Herkese merhaba,

"Geçtiğimiz hafta yaşanan gelişmelerle ilgili bizden bir açıklama bekleyen çok sayıda kişi olduğunun farkındayız. Grand Theft Auto VI’ya ait oynanış görüntülerinin bu şekilde sızdırılmış olması ekibimiz açısından son derece üzücü oldu. Uzun süredir üzerinde çalıştığımız oyunu sizlere kesinlikle bu şekilde göstermek istemezdik. Oyunun tamamlanmasından —ki artık neredeyse sona geldik— daha fazla ayrıntı ve resmî oynanış görüntüsü paylaşmaya, topluluğumuzun merak ettiği her şeyi aktarmaya kadar pek çok konuda sürecin bu kadar uzamış olmasından dolayı gerçekten üzgünüz.

Yarın herkesin oyuna ilişkin daha kapsamlı görüntüleri görecek olmasından büyük heyecan duyuyoruz. Bunları hazır hâle getirmek istediğimizden daha uzun sürdü. Ancak yaptığımız her işte olduğu gibi, beklentilerinizin ötesine geçmemiz gerektiğini biliyor; sizlerin beklediği ve hak ettiği kalite düzeyini sunmakta kararlı olduğumuzu bir kez daha vurgulamak istiyoruz. Bazı sürprizlerin şimdiden ortaya çıkmış olması, amaçladığımız oyun deneyimini ne yazık ki etkileyebilir. Buna rağmen herkesin biraz daha sabrederek oyunu 19 Kasım’da bizzat deneyimlemeyi beklemesini umuyoruz.

Geçtiğimiz hafta destek mesajlarıyla bize ulaşan topluluğumuzdaki herkese teşekkür etmek istiyoruz. Sözlerinizin bu ekip için ifade ettiği anlam, tahmin edebileceğinizden çok daha büyük. Sonuçta bu oyunu sizler için yapıyoruz ve sizler olmasaydınız oyun geliştirme ayrıcalığına da sahip olamazdık.

Yakında sizlerle daha fazlasını paylaşmayı sabırsızlıkla bekliyoruz.

Saygılarımızla,

Rockstar Games"

GTA 6'NIN KAPSAMLI OYNANIŞ GÖSTERİMİ YARIN

Açıklamanın en dikkat çekici kısmı ise GTA 6'nın resmî oynanış gösteriminin artık sadece bir gün uzakta olması. Rockstar'ın daha önce duyurduğu “Grand Theft Auto VI: An Extended Look”, 27 Ağustos'ta yani yarın yayımlanacak. İlk gösterim Netflix üzerinden ABD Doğu saatiyle 15.00'te gerçekleştirilecek. Bu da Türkiye saatiyle 22.00'ye denk geliyor. Rockstar'ın YouTube kanalı ve GTA 6'nın resmî internet sitesindeki yayın ise daha sonra gerçekleştirilecek.

GTA 6'nın çıkış tarihinde ise herhangi bir değişiklik bulunmuyor. Oyun, 19 Kasım 2026'da PlayStation 5 ve Xbox Series X/S için piyasaya sürülecek.