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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Avrupa İşkencenin Önlenmesi Komitesi Başkanı Mitchell ile görüştü

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Avrupa İşkencenin Önlenmesi Komitesi Başkanı Alan Mitchell ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Avrupa İşkencenin Önlenmesi Komitesi Başkanı Mitchell ile görüştü

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Avrupa İşkencenin Önlenmesi Komitesi Başkanı Alan Mitchell, Komite Genel Sekreteri ve üyeleriyle verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirtti.

AA-20250410-37593947-37593944-ADALET_BAKANI_YILMAZ_TUNC_AVRUPA_ISKENCENIN_ONLENMESI_KOMITESI_BASKANI_MITCHELL_ILE_GORUSTU

Görüşmede ceza infaz kurumlarında işkence ve kötü muameleye karşı sıfır tolerans ilkelerini bir kez daha vurguladıklarını bildiren Tunç, "İnsan onurunu esas alan, şeffaf ve denetlenebilir bir infaz sistemi anlayışından ödün vermeden ortak çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Yılmaz Tunç
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