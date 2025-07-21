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Adalet Bakanlığı '72 saatte 200'ü aşkın hükümlü serbest bırakıldı' iddiasını yalanladı

Bugün bazı yayın organlarında "Örgüt adına suç işlemekten hükümlü olan 200'den fazla kişi tahliye edildi" iddiaları yer almıştı. Adalet Bakanlığı söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Adalet Bakanlığı '72 saatte 200'ü aşkın hükümlü serbest bırakıldı' iddiasını yalanladı
Ufuk Dağ

Bugün bazı haber sitelerinde yer alan, "Diyarbakır’daki Ağır Ceza Mahkemelerinin, son 72 saat içinde yoğun bir mesai yaparak AYM’nin bu kararına uyduğu ve söz konusu suçtan mahkûm olan 200’ü aşkın hükümlünün tahliye edildi" haberler Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifleri Genel Müdürlüğü'nce yalanlandı.

Adalet Bakanlığı 72 saatte 200 ü aşkın hükümlü serbest bırakıldı iddiasını yalanladı 1

Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Bugün bazı basın yayın mecralarında yer alan; Anayasa Mahkemesinin TCK’nın 220. maddesinin 6. fıkrasının iptali kararının yürürlüğe girmesiyle “Diyarbakır’daki Ağır Ceza Mahkemelerinin, son 72 saat içinde yoğun bir mesai yaparak AYM’nin bu kararına uyduğu ve söz konusu suçtan mahkûm olan 200’ü aşkın hükümlünün tahliye edildiği” şeklindeki iddia gerçeği yansıtmamaktadır.

Kamuoyunda oluşabilecek yanlış algıların önüne geçilmesi amacıyla, aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür:

Türk Ceza Kanunu’nun 220/6 ile 314/3 maddelerinde yer alan hükümler, Anayasa Mahkemesi’nin 5/11/2024 tarihli, 2024/189 sayılı kararı ile iptal edilmiştir. Söz konusu karar 09.07.2025 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

"DİYARBAKIR'DA 15 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ"

Bugün itibarıyla resmi kayıtlara göre, kararın yürürlüğe girdiği 09.07.2025 tarihinden itibaren; ilgili kanun maddelerinin iptali nedeniyle Diyarbakır’da 15 kişi tahliye edilmiştir.

Gerçek dışı iddialarla kamuoyunda güvensizlik oluşturmayı hedefleyen bu tür haber ve paylaşımlar, sadece dezenformasyon niteliği taşımakla kalmayıp, aynı zamanda hukuk devleti ilkesine de zarar vermektedir.

Kamuoyunun, doğruluğu teyit edilmemiş bu tür haberlere itibar etmemesi önemle rica olunur.

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Adalet Bakanlığı
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