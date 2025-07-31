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Adalet Bakanlığı açıkladı, Resmi Gazete'de yayımlandı: 3172 infaz ve koruma memuru alınacak! İşte Adalet Bakanlığı'nın alacağı infaz ve koruma memuru, hemşire, destek personeli ve teknisyen alım sayısı ve başvuru şartları

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre Adalet Bakanlığı binlerce memur alım yapacak. İnfaz ve koruma memuru, hemşire, hasta bakıcı, şoför, aşçı gibi destek personelleri ve kaloriferci, bilgisayarcı, elektrikçi gibi teknik personellerin alımı duyuruldu. Adalet bakanlığı infaz ve koruma memurluğu alım şartları, KPSS puan türü, başvuru koşulları ve başvuru tarihleri de Resmi Gazete'de yayımlandı.

Adalet Bakanlığı açıkladı, Resmi Gazete'de yayımlandı: 3172 infaz ve koruma memuru alınacak! İşte Adalet Bakanlığı'nın alacağı infaz ve koruma memuru, hemşire, destek personeli ve teknisyen alım sayısı ve başvuru şartları
Mustafa Fidan

Binlerce kişinin merakla beklediği Adalet Bakanlığı infaz ve koruma memurluğu alımlarına dair ilan Resmi Gazete'de yayımlandı. İnfaz ve koruma memuruluğunun yanı sıra hemşire, hasta bakıcı, şoför, aşçı gibi destek personelleri ve kaloriferci, bilgisayarcı, elektrikçi gibi teknik personeller de istihdam edilecek.

31 Temmuz 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre Adalet Bakanlığı bünyesinden 3172 İnfaz ve koruma memuru göreve başlatılacak. Yayımlanan ilanda İnfaz ve koruma memuru alım şartları, açılan kadro sayısı, İnfaz ve koruma memuru başvuru tarihleri gibi detaylara da yer verildi.

Adalet Bakanlığı açıkladı, Resmi Gazete de yayımlandı: 3172 infaz ve koruma memuru alınacak! İşte Adalet Bakanlığı nın alacağı infaz ve koruma memuru, hemşire, destek personeli ve teknisyen alım sayısı ve başvuru şartları 1

3172 KİŞİLİK İNFAZ VE KORUMA MEMURU ALIM ŞARTLARI BELLİ OLDU

3172 İnfaz ve koruma memuru için şartlar şu şekilde;

En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
KPSS puan türü: Ortaöğretim (KPSSP94) Ön Lisans (KPSSP93) Lisans (KPSSP3)

Özel şart olarak ise şunlar belirtildi;

1) Erkeklerde 170 cm, kadınlarda 160 cm’den kısa boylu olmamak (Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13’ten fazla, 17’den az olmamak (Örneğin; 170 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 70+13=83’ten fazla, 70-17=53’ten az olmaması gerekmektedir)

3) 2) Ceza infaz kurumlarında infaz ve koruma memuru ünvanında istihdam edilecek olan personel için; 14.09.2021 tarihli “Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü İnfaz ve Koruma Memuru Ünvanına Atanacaklarda Aranan Sağlık Şartları Yönetmeliği” kapsamında Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek.

4) 3) İlgili puan türünden (KPSS) en az 70 puan almak.

Adalet Bakanlığı açıkladı, Resmi Gazete de yayımlandı: 3172 infaz ve koruma memuru alınacak! İşte Adalet Bakanlığı nın alacağı infaz ve koruma memuru, hemşire, destek personeli ve teknisyen alım sayısı ve başvuru şartları 2

SINAV YERİNE DAİR AÇIKLAMA

Komisyon Başkanlığı tarafından belirlenerek başvuru yapılan sınav merkezinin (adalet komisyonu) resmi internet sitesinde ilan edilecektir

İlanın detayları Resmi Gazete sayfasında paylaşıldı.

İNFAZ VE KORUMA MEMURLUĞU KAPSAMI NEDİR?

İnfaz ve Koruma Memuru, mahkumların hapis cezasının infazını ve hapishane koşullarının korunmasını sağlayan kişilerdir. Genellikle devlet tarafından istihdam edilirler ve hapishanelerde, cezaevlerinde, gözaltı merkezlerinde, gençlik hapishanelerinde ve gözetim merkezlerinde çalışırlar. Görevleri arasında mahkumların güvenliğini sağlamak, kurallara uyulmasını denetlemek ve tesislerin düzenini korumak yer alır. Aynı zamanda rehabilitasyon programlarını uygulamak ve mahkumların yeniden topluma kazandırılmasına destek olmak da görevleri arasındadır. İnfaz ve Koruma Memurları, aynı zamanda mahkumların sağlık ve temel ihtiyaçlarını da takip ederler, böylece cezaevi veya hapishane içinde güvenli ve düzenli bir ortamın sürdürülmesini sağlarlar.

İnfaz ve Koruma Memurları, hapishane koşullarının düzenlenmesi, mahkumların güvenliği ve rehabilitasyonu, suçların önlenmesi ve toplumun korunması için çalışırlar. Bu memurlar, mahkumların günlük ihtiyaçlarını karşılar, hapishane koşullarını denetler, güvenlik kontrolleri yapar ve suçluların rehabilitasyonu için programlar uygularlar.

İnfaz ve Koruma Memurları, mahkumların hapishanede tutuldukları süre boyunca onların davranışlarını gözlemlerler ve mahkumların rehabilitasyonu için gerekli programları uygularlar. Bu programlar, mesleki eğitim, kişisel gelişim, sağlık, madde bağımlılığı tedavisi ve diğer rehabilitasyon programlarını içerir.

İnfaz ve Koruma Memurları, mahkumların güvenliği için silah taşıyabilirler ve sık sık mahkumlarla etkileşime girerler. Bu nedenle, infaz ve koruma memurlarının fiziksel olarak zinde ve zihinsel olarak sağlıklı olmaları gereklidir.

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