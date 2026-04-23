Adalet Bakanlığı'nda yeni dönem: Faili meçhul cinayetler için daire başkanlığı kuruldu

Adalet Bakanlığı'nda yeni birimler kuruldu. Yeni kurulan 7 daire başkanlığından biri faili meçhul soruşturmalarında koordinasyonu sağlayacak.

Adalet Bakanlığı'nda yeni dönem: Faili meçhul cinayetler için daire başkanlığı kuruldu
Mehmet Hazar Gönüllü

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü altında 7 ayrı daire başkanlığı kuruldu.

FAİLİ MEÇHUL DOSYALARA BAKACAK

Yeni kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı, faili meçhul soruşturmalarında koordinasyonu sağlayacak.

Adalet Bakanlığı nda yeni dönem: Faili meçhul cinayetler için daire başkanlığı kuruldu 1

TERÖR, DOĞAL AFETLER, NARKOTİK VE EKONOMİK SUÇLAR...

Diğer daire başkanlıkları arasında “terör suçları, terörizmin finansmanı ve aklama suçları, doğal afet ve kazalar, örgütlü, narkotik ve ekonomik suçlar” bulunuyor.

BAKAN GÜRLEK DUYURMUŞTU

Adalet Bakanı Akın Gürlek geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Adalet Bakanlığı’nda özel bir birim kurduklarını söyleyerek şunları söylemişti:
"Biz bir birim kurduk. İşte faili meçhuller, daha önce takipsizlik falan verilen tüm dosyalar tek tek inceleniyor. İncelenip eksik ve aksak noktalar var mı diye bakılacak. Özellikle toplumda böyle hassasiyet oluşturan, infial oluşturanlar. Tabii herkesin davası kendi için önemli ama toplumda hassasiyet oluşturan davalara ilişkin bir birim kurduk, oraya çektik bunları. Şimdi bir de tecrübeli gözlerin bakması farklı olur. Gülistan’dan sonra tabii bir beklenti var ama her dosya illa öyle olacak diye bir şey yok yani. Ama kararlılıkla ve titizlikle üstüne gidilecek."

Adalet Bakanlığı nda yeni dönem: Faili meçhul cinayetler için daire başkanlığı kuruldu 2

