Ne yürüyüş ne bisiklet! Kalbi koruyan egzersiz herkesi şaşırttı

Yürüyüş ve bisiklet gibi aktiviteler uzun yıllardır kalp dostu egzersizler arasında gösterilse de, uzmanlar yoganın hem bedeni hem de sinir sistemini aynı anda çalıştırarak önemli faydalar sağlayabileceğini belirtiyor.

KALBİN DAHA VERİMLİ ÇALIŞMASINA YARDIMCI OLUR

Yoga sırasında uygulanan kontrollü hareketler ve nefes teknikleri, kalbin kanı daha verimli pompalamasına destek olabiliyor. Düzenli uygulandığında kardiyorespiratuvar dayanıklılığı artırabildiği ve fiziksel kapasiteyi geliştirebildiği belirtiliyor.

Özellikle hafif ve orta dereceli yüksek tansiyonu bulunan kişilerde yoga uygulamalarının kan basıncının düşürülmesine yardımcı olabileceği ifade ediliyor. Bunun temel nedenlerinden biri, kan damarlarının gevşemesine katkı sağlaması ve stresle ilişkili sinir sistemi aktivitesini azaltması olarak gösteriliyor.

KAN DOLAŞIMINI DESTEKLER

Yoga, nefes kontrolü ve derin gevşeme tekniklerine büyük önem veriyor. Bu uygulamalar sayesinde dinlenme sırasındaki kalp atım hızının düşebildiği ve akciğer kapasitesinin artabildiği belirtiliyor.

Uzmanlara göre yoga, damarların genişleme kabiliyetini destekleyerek dolaşım sisteminin daha verimli çalışmasına katkı sağlayabiliyor. Bu durum kan akışının düzenlenmesine yardımcı olurken, kalp-damar sistemi üzerinde olumlu etkiler oluşturabiliyor.

BİLİMSEL ÇALIŞMALAR NE SÖYLÜYOR?

PubMed'de yayımlanan araştırmalar, düzenli fiziksel aktivitenin fiziksel kapasiteyi artırdığını, kalp üzerindeki stres göstergelerini azaltabildiğini ve yaşam kalitesini iyileştirebildiğini ortaya koyuyor.

Yoga özelinde yapılan çalışmalar ise düzenli uygulamanın stres seviyelerini azaltabildiğini, tansiyon kontrolüne katkı sağlayabildiğini ve kalp sağlığını destekleyen önemli bir yaşam alışkanlığı haline gelebileceğini gösteriyor.

Yoganın en dikkat çekici yönlerinden biri, pahalı ekipman veya spor salonu üyeliği gerektirmemesi. İster evde ister açık havada grup halinde yapılabilen yoga, her yaştan insan için uygulanabilir seçenekler arasında yer alıyor.

Uzmanlar, yogadan maksimum fayda elde edebilmek için sadece hareketlere değil; doğru nefes alma, zihinsel odaklanma ve gevşeme tekniklerine de dikkat edilmesi gerektiğini vurguluyor. Böylece hem beden hem de zihin aynı anda desteklenmiş oluyor.