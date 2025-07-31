Adalet Bakanlığı'ndan büyük personel alımı: CTE personel alımı ne zaman? Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı?

Adalet Bakanlığı, 2025 yılı personel alım planları doğrultusunda önemli bir adım attı. Bakanlık, Resmi Gazete'de yayımlanan iki ayrı ilanla toplamda 5 bin sözleşmeli personel alımı gerçekleştireceğini açıkladı. Bu alımların büyük bir bölümü, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE) bünyesinde görev yapacak personellerden oluşacak.

CTE'YE 3 BİN 500 PERSONEL ALIMI

İlanlara göre, CTE'ye 3 bin 172 infaz ve koruma memuru, 91 hemşire, 52 teknisyen, 100 destek personeli (şoför), 29 destek personeli (aşçı), 2 destek personeli (kaloriferci), 30 destek personeli (hasta bakıcı) ve 24 destek personeli (hizmetli) olmak üzere toplam 3 bin 500 personel alınacak.

1.500 SÖZLEŞMELİ ZABIT KATİBİ ALIMI

Diğer yandan, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan ilanla da adli ve idari yargı mercilerinde görevlendirilmek üzere 1.500 sözleşmeli zabıt katibi alımı yapılacak. Bu alımla birlikte, adliyelerdeki personel ihtiyacının da önemli ölçüde giderilmesi hedefleniyor.

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Adalet Bakanlığı'nın personel alım ilanlarına başvuruda bulunmak isteyen adayların belirli şartları taşıması gerekiyor. Genel olarak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, kamu haklarından mahrum bulunmamak, askerlikle ilişiği olmamak, görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak gibi genel şartların yanı sıra, her bir pozisyon için özel şartlar da aranacak. Örneğin, infaz ve koruma memuru pozisyonu için belirli bir boy ve kilo şartı aranırken, zabıt katibi pozisyonu için klavye kullanımında belirli bir hız ve doğruluk oranına sahip olmak gerekecek.

BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün ilanına göre, zabıt katibi alımı için başvurular 1-15 Ağustos tarihleri arasında "isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" internet adresi üzerinden online olarak yapılacak. Adayların, başvuru yapmadan önce ilanları dikkatlice incelemeleri ve tüm şartları taşıdıklarından emin olmaları önem taşıyor.