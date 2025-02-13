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  4. Adamı öldürüp, intihar süsü vermeye çalıştı! Cinayetin sebebi ise 'pes' dedirtti

Adamı öldürüp, intihar süsü vermeye çalıştı! Cinayetin sebebi ise 'pes' dedirtti

13.02.2025 11:57
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Konya'da gelen ihbar üzerine olay yerine giden ekipler 37 yaşındaki Şuayip Demir'in cansız bedenini buldu. Araçta Demir'in yanında bulunan ve 3 yıldır beraber yaşadıklarını söyleyen Ayşe K. adamı öldürdüğünü itiraf edip intihar süsü vermeye çalıştığını söyledi. Ayşe K., Demir'in sık sık kahveye gittiği için tartıştıklarını aktardı.

Adamı öldürüp, intihar süsü vermeye çalıştı! Cinayetin sebebi ise 'pes' dedirtti

Olay, geçtiğimiz salı günü saat 07.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Gödene Mahallesi'nde meydana geldi.

KENDİNİ BIÇAKLADIĞI İHBARI VERİLDİ

Edinilen bilgiye göre, boş arazide park halinde bulunan aracın içinde bir kişinin kendini bıçakladığı ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk kontrolde 37 yaşındaki Şuayip Demir'in hayatını kaybettiği belirlendi.

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KAHVEYE GİTTİĞİ İÇİN TARTIŞMIŞLAR

Araçta bulunan Şuayip Demir'in yanında bulunan ve beraber yaşadığı 35 yaşındaki Ayşe K. ilk ifadesinde, 3 yıldır birlikte yaşadığı Şuayip Demir'in sık sık kahveye gittiği için tartıştıklarını, olaydan önceki gün akşam da kahvedeyken yanına gittikten sonra alkol alarak arabayla bulundukları yere geldiklerini, kendisinin arka koltukta uyuya kaldığını, sabah uyandığında ise Şuayip Demir'i göğsünden bıçaklanmış halde hareketsiz halde bulduğunu söyledi.

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ÇELİŞKİLİ İFADE EKİPLERİ ŞÜPHELENDİRDİ

Kadının çelişkili ifadelerinden şüphelenen Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri Ayşe K.'yi ifadesini almak üzere emniyete götürdü.

ÖLDÜRÜP İNTİHAR SÜSÜ VERMEYE ÇALIŞTIĞINI İTİRAF ETTİ

Şüpheli, emniyetteki ifadesinde ise, çıkan tartışma sonucu Şuayip Demir'i bıçaklayarak öldürdüğünü daha sonra intihar süsü vermeye çalıştığını itiraf etti.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen cinayet zanlısı Ayşe K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
cinayet Konya
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