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Adana 01 Haziran Pazar Hava Durumu! Adana'da hava durumu nasıl olacak?

Adana'da 1 Haziran 2025 Pazar günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Gündüz sıcaklığı 28°C, gece sıcaklığı ise 18°C civarında seyredecek. Önümüzdeki günlerde hava koşulları değişkenlik gösterecek.

Adana 01 Haziran Pazar Hava Durumu! Adana'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

2 Haziran Pazartesi günü kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklık gündüz 28°C, gece ise 18°C olacak. 3 Haziran Salı günü hava daha da ısınacak. Gündüz sıcaklık 30°C, gece ise 18°C seviyelerine ulaşacak. 4 Haziran Çarşamba günü hava sıcaklığı 32°C'ye kadar çıkacak. Gece sıcaklığı 18°C civarında kalacak. 5 Haziran Perşembe günü sıcaklıklar 33°C'ye yükselecek. Gece sıcaklığı 19°C olacak. 6 Haziran Cuma günü hava sıcaklığı 34°C'ye kadar yükselecek. Gece sıcaklığı 20°C civarında olacak. 7 Haziran Cumartesi günü hava sıcaklığı 33°C'ye düşecek. Gece sıcaklığı ise 21°C olacak.

Bu dönemde Adana'da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Özellikle öğle saatlerinde sıcaklıkların yüksek olacağı ve nem oranının artacağı tahmin ediliyor. Açık hava etkinlikleri planlayanların güneş ışınlarından korunmaları önerilir. Bol su tüketmeleri ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmeleri de önemlidir. Hava sıcaklıklarının yüksek olduğu saatlerde kapalı alanlarda kalmak faydalı olacaktır. Güneş ışınlarından uzak durmak da sağlık açısından önemlidir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının değişkenlik gösterebileceğini unutmamak gerekir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek önemlidir. Planlarınızı buna göre yapmak, olası olumsuz hava koşullarından etkilenmemeniz için gereklidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Adana
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