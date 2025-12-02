Adana 02 Aralık Salı Hava Durumu! Adana'da hava durumu nasıl olacak?

Adana'da 2 Aralık 2025 Salı günü hava koşulları açık ve güneşli olacak. Sıcaklık gündüz saatlerinde 22°C'ye ulaşacak. Gece saatlerinde sıcaklık 8°C'ye düşecek. Nem oranı %51 seviyelerinde olacak. Rüzgar hızı 11 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:35. Gün batımı saati ise 17:22 olarak öngörülüyor.

Üçüncü Aralık Çarşamba günü hava bulutlu ve güneşli olacak. Sıcaklık 22°C civarında kalacak. Dördüncü Aralık Perşembe günü ise hava güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Sıcaklık yine 22°C civarında gerçekleşecek. Beşinci Aralık Cuma günü hava artan bulutlarla birlikte 23°C civarında olacak.

Bu dönem genel olarak ılıman ve güneşli bir havaya sahip. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük olabiliyor. Bu nedenle, sabahları ve akşamları dışarı çıkarken uygun kıyafetler giymek faydalıdır. Gündüz saatlerinde güneş ışığından faydalanarak açık hava etkinlikleri yapabilirsiniz. Düşük rüzgar hızı açık hava aktiviteleri için uygun koşullar sunmaktadır.