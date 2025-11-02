HABER

Adana 02 Kasım Pazar Hava Durumu! Adana'da hava durumu nasıl olacak?

Adana'da 2 Kasım 2025 Pazar günü artan bulutlarla birlikte hava durumu değişmesi bekleniyor. Sıcaklıklar 14°C ile 29°C arasında seyredecek. Pazartesi günü benzer hava koşulları devam edecek. Salı günüyse puslu ve güneşli bir hava öngörülüyor. Çarşamba ve Perşembe günleri sıcaklıklar 17°C ile 31°C arasında değişecek. Hava koşullarının zaman zaman dalgalanacağını unutmamak gerekiyor. Güncel hava raporlarını takip etmek sağlıklı giyinmenize yardımcı olunacak.

Adana'da 2 Kasım 2025 Pazar günü hava durumu artan bulutlarla birlikte olacak. Sıcaklıklar 14°C ile 29°C arasında değişecek. Pazartesi günü benzer hava koşulları devam edecek. Salı günü puslu güneşli bir hava hakim olacak. Çarşamba ve Perşembe günleri ise hava sıcaklıkları 17°C ile 31°C arasında değişecek. Çok bulutlu koşullar görülmesi öngörülüyor.

Bu dönemde hava sıcaklıkları mevsim normallerine yakın seyredecek. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşecek. Dışarı çıkarken yanınızda bir ceket veya hırka bulundurmanız faydalı olacaktır. Gündüz saatlerinde sıcaklıklar daha yüksek olacak. Bu nedenle hafif ve rahat kıyafetler tercih edilebilir.

Rüzgar hızları genellikle düşük kalacak. Bu durum açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sağlayacak. Ancak hava koşullarının zaman zaman değişebileceğini unutmamak gerekecek. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek önemlidir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Özellikle sabah ve akşam saatlerindeki sıcaklık değişimlerine karşı hazırlıklı olmak sağlığınızı korur. Hava durumunu düzenli olarak kontrol etmek faydalıdır. Planlarınızı buna göre yaparak olası sürprizlerden kaçınabilirsiniz.

