Adana 02 Mayıs Cuma hava durumu! Adana'da hava durumu nasıl olacak?

Adana'da 2 Mayıs 2025 Cuma günü hava durumu çok bulutlu. Muhtemel sağanak yağışlar bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 24°C, gece sıcaklığı ise 14°C civarında olacak. Mayıs ayında Adana'nın ortalama sıcaklıkları 20.7°C olarak kaydedilmektedir. Ortalama en düşük sıcaklık 16.2°C, ortalama en yüksek sıcaklık ise 25.2°C'dir.

3 Mayıs Cumartesi günü kısa süreli sağanaklar bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 24°C, gece sıcaklığı 13°C olacak. 4 Mayıs Pazar günü yer yer sağanaklar görülecek. Gündüz sıcaklığı 26°C, gece sıcaklığı ise 14°C civarında olacak. 5 Mayıs Pazartesi günü bir veya iki kısa süreli sağanak yağış bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 25°C, gece sıcaklığı ise 16°C olacak.

Adana'nın Mayıs ayı boyunca ortalama 7 yağmurlu günü bulunuyor. Nem oranı %72'dir. Bu nedenle, özellikle sabah ve akşam saatlerinde yağış ihtimaline karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Yüksek nem oranı nedeniyle açık hava etkinlikleri planlarken güneş ışınlarından korunmak ve yeterli su tüketimine özen göstermek gerekmektedir.

Adana'da 2 Mayıs 2025 Cuma günü başlayarak önümüzdeki günlerde yağışlı ve nemli bir hava bekleniyor. Bu dönemde uygun giyinmek, yağışlara karşı hazırlıklı olmak ve güneş ışınlarından korunmak, sağlıklı ve konforlu bir hafta geçirmenize yardımcı olacaktır.