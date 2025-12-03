Adana 03 Aralık Çarşamba Hava Durumu! Adana'da hava durumu nasıl olacak?

Adana'da 3 Aralık 2025 Çarşamba günü hava sıcaklıkları 22°C ile 11°C arasında değişecek. Artan bulutlar bekleniyor. Perşembe günü sıcaklıklar 22°C ile 12°C arasında olacak. Bulutların arasından ara sıra güneş görünecek. Cuma günü sıcaklıklar 23°C ile 15°C arasında olacak. Artan bulutlar yine yerini alacak. Cumartesi günü hava sıcaklıkları 20°C ile 12°C arasında olacak. Bulutlu bir hava hakim olacak. Pazar günü yağmur ihtimali var. Sıcaklıklar 17°C ile 10°C arasında değişecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler bekleniyor. Özellikle Pazar günü yağmur ihtimali olduğundan şemsiye almalısınız. Artan bulutlu günlerde hava sıcaklıkları düşebilir. Bu nedenle kat kat giyinmek önemli. Ek bir kat giysi bulundurmak, ani sıcaklık değişimlerine karşı hazırlıklı olmanızı sağlar. Rüzgarın hafif esmesi bekleniyor. Uygun giysilerle rüzgarın etkisini azaltabilirsiniz.

Hava koşullarına göre plan yaparken dikkat etmelisiniz. Yağmur ihtimali olan günlerde açık hava etkinliklerini ertelemek daha uygun olur. Kapalı alanlarda etkinlikler gerçekleştirmek sağladığı güvenle önerilir. Hava sıcaklıklarındaki düşüşlere karşı hazırlıklı olmak da önemlidir. Sağlığınızı korumak için gereken önlemleri almalısınız.