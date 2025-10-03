Adana 03 Ekim Cuma hava durumu! Adana'da hava durumu nasıl olacak?

Adana'da 3 Ekim 2025 Cuma günü hava sıcaklığı 20°C civarında bekleniyor. Gün boyunca güneşli bir hava olacağı tahmin edilmektedir. Bu sıcaklık, Adana'nın tipik Akdeniz iklimine uygun bir günü ortaya koyuyor. Gündüzler sıcak, geceler serin geçecektir.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam edeceği öngörülmektedir. 4 Ekim Cumartesi günü sıcaklık 20°C ile 33°C arasında değişecek. Bol güneş ışığı beklenmektedir. 5 Ekim Pazar günü ise sıcaklık 18°C ile 31°C arasında olacak. Parlak güneş ışığı tahmin edilmektedir. 6 Ekim Pazartesi günü sıcaklık 19°C ile 30°C arasında kalacak. Parlak güneş ışığı yine bekleniyor. 7 Ekim Salı günü sıcaklık 19°C ile 28°C arasında olacak. Çoğunlukla güneşli bir hava tahmin edilmektedir.

Bu dönemde hava sıcaklıkları genellikle 20°C ile 33°C arasında değişecek. Bol güneş ışığı hakim olacaktır. Bu sıcak ve güneşli hava koşullarında, dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olmaları önemlidir. Şapka, güneş gözlüğü ve koruyucu kıyafetler kullanmak faydalı olacaktır. Güneşin zararlı etkilerinden korunmaya yardımcı olurlar. Ayrıca, bol su tüketimi de önemlidir. Bu, vücudun susuz kalmasını engelleyecektir. Sıcaklığın yüksek olduğu saatlerde gölge alanlarda veya kapalı mekanlarda bulunmak da iyi bir önlem olacaktır. Bu tedbirler sağlığınızı korumaya yardımcı olur. Ayrıca, yazın son günlerinin tadını güvenle çıkarmanızı sağlar.