HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Adana 03 Ekim Cuma hava durumu! Adana'da hava durumu nasıl olacak?

Adana'da 03 Ekim Cuma hava durumu güneşli olacak. İşte detaylar...

Adana 03 Ekim Cuma hava durumu! Adana'da hava durumu nasıl olacak?

Adana'da 3 Ekim 2025 Cuma günü hava sıcaklığı 20°C civarında bekleniyor. Gün boyunca güneşli bir hava olacağı tahmin edilmektedir. Bu sıcaklık, Adana'nın tipik Akdeniz iklimine uygun bir günü ortaya koyuyor. Gündüzler sıcak, geceler serin geçecektir.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam edeceği öngörülmektedir. 4 Ekim Cumartesi günü sıcaklık 20°C ile 33°C arasında değişecek. Bol güneş ışığı beklenmektedir. 5 Ekim Pazar günü ise sıcaklık 18°C ile 31°C arasında olacak. Parlak güneş ışığı tahmin edilmektedir. 6 Ekim Pazartesi günü sıcaklık 19°C ile 30°C arasında kalacak. Parlak güneş ışığı yine bekleniyor. 7 Ekim Salı günü sıcaklık 19°C ile 28°C arasında olacak. Çoğunlukla güneşli bir hava tahmin edilmektedir.

Bu dönemde hava sıcaklıkları genellikle 20°C ile 33°C arasında değişecek. Bol güneş ışığı hakim olacaktır. Bu sıcak ve güneşli hava koşullarında, dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olmaları önemlidir. Şapka, güneş gözlüğü ve koruyucu kıyafetler kullanmak faydalı olacaktır. Güneşin zararlı etkilerinden korunmaya yardımcı olurlar. Ayrıca, bol su tüketimi de önemlidir. Bu, vücudun susuz kalmasını engelleyecektir. Sıcaklığın yüksek olduğu saatlerde gölge alanlarda veya kapalı mekanlarda bulunmak da iyi bir önlem olacaktır. Bu tedbirler sağlığınızı korumaya yardımcı olur. Ayrıca, yazın son günlerinin tadını güvenle çıkarmanızı sağlar.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Cezaevindeki mektupları ortaya çıktıCezaevindeki mektupları ortaya çıktı
Tarihi çınarlara 5 bin kitap asıldı, Kocaeli’de kitaplar yine ağaçlarda açtı! Guinness rekoru için girişim başladıTarihi çınarlara 5 bin kitap asıldı, Kocaeli’de kitaplar yine ağaçlarda açtı! Guinness rekoru için girişim başladı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Adana
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.