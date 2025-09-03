Adana 03 Eylül Çarşamba Hava Durumu! Adana'da hava durumu nasıl olacak?

Adana'da 3 Eylül 2025 Çarşamba günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gündüz hava sıcaklığı 34°C civarında, gece ise 24°C civarında bekleniyor. Rüzgar, güney ve batı yönlerinden hafif esip, ara sıra orta kuvvette olacak. Nem oranı %66 civarında kalacak.

4 Eylül Perşembe günü hava sıcaklığı yine 34°C civarında olacak. Gece sıcaklığının ise 26°C civarında olması tahmin ediliyor. 5 Eylül Cuma günü, bölgenin bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir. 6 Eylül Cumartesi günü hava sıcaklığının 33°C civarında, gece sıcaklığının ise 25°C civarında olması bekleniyor. 7 Eylül Pazar günü sıcaklık 32°C, gece ise 25°C civarında öngörülüyor.

Adana'nın Eylül ayındaki genel hava durumu sıcak ve nemli koşullar sergileyecek. Bu dönemde gündüzleri yüksek sıcaklıklar ve nem oranları nedeniyle hava bunaltıcı olabilir. Özellikle 5 Eylül Cuma günü beklenen gök gürültülü sağanak yağışlar, ani hava değişimlerine yol açabilir.

Bu koşullarda Adana'da yaşayanların ve ziyaretçilerin dikkatli olmaları önemlidir. Sıcak ve nemli günlerde bol su tüketilmeli, hafif kıyafetler tercih edilmelidir. Ani yağışların beklendiği günlerde şemsiye veya yağmurluk hazırlamak faydalı olacaktır. Günlük hava durumunu takip etmek, planlarınızı buna göre düzenlemenize yardımcı olur.