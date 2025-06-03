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Adana 03 Haziran Salı hava durumu! Adana'da hava durumu nasıl olacak?

Adana 03 Haziran Salı hava durumuna göre, sabah saatlerinde sıcaklık 30°C, gece ise 19°C civarında olacak.

Adana 03 Haziran Salı hava durumu! Adana'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Adana'da 3 Haziran 2025 Salı günü hava durumu kısmen güneşli olacak. Sıcaklık 20°C ile başlayacak. Gün boyunca hava bulutlu ve güneşli aralıklarla devam edecek. En yüksek sıcaklık 30°C, en düşük sıcaklık ise 18°C civarında olacak.

4 Haziran Çarşamba günü hava güneşli olacak. Sıcaklıklar 33°C'ye kadar yükselecek. 5 Haziran Perşembe günü de güneşli hava devam edecek. Sıcaklıklar 34°C'ye ulaşacak. 6 ve 7 Haziran Cuma ve Cumartesi günlerinde de benzer şekilde güneşli ve sıcak hava koşulları bekleniyor.

Bu dönemde sıcaklıkların artmasıyla birlikte, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması önemlidir. Gün ortasında güneş ışınları dik açıyla gelebilir. Bu durum cilt üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir. Dışarı çıkarken güneş koruyucu ürün kullanmak, şapka takmak ve uygun kıyafetler giymek faydalıdır. Bol su tüketimi de sağlık açısından önemlidir. Aşırı sıcak ortamlardan kaçınmak gereklidir.

Sıcak hava koşulları, yaşlılar ve kronik rahatsızlıkları olanlar için risk oluşturabilir. Bu kişilerin aşırı sıcak saatlerde dışarı çıkmamaları önerilir. Serin ortamlarda kalmaları sağlıklı olacaktır. Ayrıca, yüksek hava sıcaklıklarında trafik yoğunluğu ve hava kirliliği artabilir. Araç kullanırken klima sisteminin düzgün çalıştığından emin olunmalıdır. Hava kirliliğinin yüksek olduğu saatlerde dışarıda vakit geçirmekten kaçınılmalıdır.

Hava koşullarının ani değişiklikler gösterebileceğini unutmamak gerekir. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek önemlidir. Gerektiğinde planlamalarınızı buna göre yapmalısınız. Bu, olası olumsuzlukların önüne geçmek için faydalı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Adana
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