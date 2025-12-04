Adana 04 Aralık Perşembe hava durumu! Adana'da hava durumu nasıl olacak?

Adana'da 4 Aralık 2025 Perşembe günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gün boyunca sıcaklık 22°C civarında seyredecek. Nem oranı düşük kalacak. Rüzgar ise hafif esintilerle geçecek. Bu koşullar, dışarıda vakit geçirmek isteyenler için uygun bir gün sunuyor.

Cuma günü sıcaklık biraz daha artacak. Sıcaklığın 23°C'ye kadar çıkması bekleniyor. Cumartesi günü yer yer sağanak yağışlar görülebilir. Sıcaklık ise 20°C civarında seyredecek. Hafta sonu planlarınızı yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurmak önemli olacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının değişkenlik gösterebileceğini unutmamalısınız. Özellikle Cumartesi günü için yağış ihtimaline karşı hazırlıklı olmak önem taşıyor. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız yardımcı olacaktır. Ani yağmurlardan korunmak için bu tedbir önemlidir. Hava sıcaklıklarındaki değişikliklere uygun kıyafetler seçmek de faydalıdır. Bu, konforunuzu artırır. Sağlığınızı da korur.

Hava koşullarına bağlı olarak trafik ve yol durumu da etkilenebilir. Yağışlı günlerde yollar kayganlaşabilir. Görüş mesafesi azalabilir. Araç kullanırken hız limitlerine uymak gerekir. Dikkatli olmak, güvenliğiniz açısından önemlidir.