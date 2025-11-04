HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Adana 04 Kasım Salı Hava Durumu! Adana'da hava durumu nasıl olacak?

Adana'da 4 Kasım 2025 günü yazdan kalma sıcaklıklar yaşanacak. Gündüz sıcaklık 30°C'ye ulaşacakken, gece en düşük 17°C olarak tahmin ediliyor. Nem oranı %24 seviyesinde olacak. Rüzgar hızı ise akşam saatlerinde 23 km/s'ye çıkabilir. Önümüzdeki günlerde sıcaklıkların 27°C ile 28°C arasında değişeceği öngörülüyor. Hava koşullarına uygun giyinmek ve su tüketimi artırmak önemli. Rüzgarın etkilerine karşı dikkatli olunmalı.

Adana 04 Kasım Salı Hava Durumu! Adana'da hava durumu nasıl olacak?

Adana'da 4 Kasım 2025 Salı günü yazdan kalma bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklık 30°C'ye ulaşacak. Gece ise en düşük sıcaklık 17°C olması tahmin edilmekte. Nem oranı %24 civarında olacak. Rüzgar hızı, saat 23'e kadar 23 km/s'ye ulaşabilir.

Önümüzdeki günlerde benzer sıcaklıkların devam etmesi bekleniyor. 5 Kasım Çarşamba günü hava açık olacak. Sıcaklık 27°C ile 17°C arasında değişecek. 6 Kasım Perşembe günü hava kapalı olacak. Sıcaklık ise 28°C ile 18°C arasında seyredecek.

Sıcak ve nemli hava koşullarında sabah ve akşam saatlerinde nem oranı yüksek olacak. Gün ilerledikçe nemin düşmesiyle birlikte daha rahat bir hava bekleniyor. Dışarıda vakit geçirecekler için bol su tüketmeleri önerilir. Hafif kıyafetler tercih edilmesi de faydalı olacaktır. Rüzgarın hızının arttığı saatlerde dikkatli olunmalı. Açık alanlarda rüzgarın etkilerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İmamoğlu hapis istemiyle yargılanıyordu! İmamoğlu hapis istemiyle yargılanıyordu!
Çarpıntı, nefes darlığı ve yorgunluk varsa dikkat! Kalp deliği artık kapalı yöntemle tedavi edilebiliyorÇarpıntı, nefes darlığı ve yorgunluk varsa dikkat! Kalp deliği artık kapalı yöntemle tedavi edilebiliyor

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Adana
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Balıkesir'de depremler devam ediyor! AFAD duyurdu: Büyüklüğü 4.3

Balıkesir'de depremler devam ediyor! AFAD duyurdu: Büyüklüğü 4.3

Türkiye itiraz etmişti! AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı

Türkiye itiraz etmişti! AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı

Fernando Muslera'dan futbol dünyasını karıştıracak açıklama! "Bu spor o kadar da temiz değil..."

Fernando Muslera'dan futbol dünyasını karıştıracak açıklama! "Bu spor o kadar da temiz değil..."

Güllü'nün ölümüyle ilgili yeni gelişme! O rapor ortaya çıktı

Güllü'nün ölümüyle ilgili yeni gelişme! O rapor ortaya çıktı

Balıkesir'deki deprem sonrası dikkat çeken uyarı! "Sındırgı acilen taşınmalı"

Balıkesir'deki deprem sonrası dikkat çeken uyarı! "Sındırgı acilen taşınmalı"

Altın alacakları uyardı! İslam Memiş gramda 8 bin TL'yi işaret etti 'Ama önce...'

Altın alacakları uyardı! İslam Memiş gramda 8 bin TL'yi işaret etti 'Ama önce...'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.