Adana 04 Kasım Salı Hava Durumu! Adana'da hava durumu nasıl olacak?

Adana'da 4 Kasım 2025 Salı günü yazdan kalma bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklık 30°C'ye ulaşacak. Gece ise en düşük sıcaklık 17°C olması tahmin edilmekte. Nem oranı %24 civarında olacak. Rüzgar hızı, saat 23'e kadar 23 km/s'ye ulaşabilir.

Önümüzdeki günlerde benzer sıcaklıkların devam etmesi bekleniyor. 5 Kasım Çarşamba günü hava açık olacak. Sıcaklık 27°C ile 17°C arasında değişecek. 6 Kasım Perşembe günü hava kapalı olacak. Sıcaklık ise 28°C ile 18°C arasında seyredecek.

Sıcak ve nemli hava koşullarında sabah ve akşam saatlerinde nem oranı yüksek olacak. Gün ilerledikçe nemin düşmesiyle birlikte daha rahat bir hava bekleniyor. Dışarıda vakit geçirecekler için bol su tüketmeleri önerilir. Hafif kıyafetler tercih edilmesi de faydalı olacaktır. Rüzgarın hızının arttığı saatlerde dikkatli olunmalı. Açık alanlarda rüzgarın etkilerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir.