Adana 05 Ekim Pazar Hava Durumu! Adana'da hava durumu nasıl olacak?

En düşük sıcaklık 19°C, en yüksek sıcaklık ise 35°C tahmin ediliyor. Nem oranı %85 seviyelerinde ölçülüyor. Rüzgar hızı 5.2 km/saat olarak bekleniyor. Gün doğumu saati 06:37, gün batımı ise 18:15 olarak hesaplanmıştır.

Haftanın ilerleyen günlerinde hava şartlarında değişiklikler öngörülüyor. 6 Ekim Pazartesi günü hava sıcaklığı 29°C civarında olacak. 7 Ekim Salı günü hava sıcaklığı aynı şekilde 29°C civarında kalacak. 8 Ekim Çarşamba günü yer yer sağanak yağışlar görülebilir. Hava sıcaklığı ise 26°C civarında olması tahmin ediliyor. 9 Ekim Perşembe günü gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Bu günde sıcaklık 25°C civarına düşecek.

Bu dönemde, özellikle 8 ve 9 Ekim tarihlerinde yağışların artması öngörülüyor. Açık hava etkinliklerinizi planlarken hava durumunu dikkate almanız faydalı olacaktır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Gereken önlemleri almak, sağlığınızı korumak açısından kritik bir durumdur.