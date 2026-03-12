HABER

Apple eski iPhone'ları unutmadı! Telefonunuzu hemen güncelleyin

Apple, eski iPhone ve iPad'ler için iOS 16.7.15, iPadOS 16.7.15, iOS 15.8.7 ve iPadOS 15.8.7 güncellemelerini yayınladı. İndirilmeye açılan güncellemeler, kritik güvenlik düzeltmeleri içeriyor. Bunlar arasındaki 'Coruna' detayı ise dikkat çekiyor.

Enes Çırtlık

Teknoloji devi Apple, yeni işletim sistemi sürümlerini desteklemeyen eski cihaz kullanıcılarını sevindiren kritik bir adım attı. Şirket; eski iPhone ve iPad modelleri için yeni güncellemeler yayınladı.

APPLE'DAN ESKİ IPHONE'LAR İÇİN SÜRPRİZ GÜNCELLEME

MacRumors'ta yer alan habere göre; Apple'ın yayınladığı güncellemeler, iOS 16.7.15, iPadOS 16.7.15, iOS 15.8.7 ve iPadOS 15.8.7 olarak sıralandı. Bu güncellemeler, iOS ve iPadOS'in daha yeni sürümlerini çalıştıramayan eski iPhone'lar ve iPad'ler için tasarlandı.

Apple'ın sürüm notlarına göre ise güncellemeler önemli güvenlik düzeltmeleri içeriyor.

DİKKAT ÇEKEN 'CORUNA' DETAYI

iOS/iPadOS 15.8.7 ve iOS/iPadOS 16.7.15 için güvenlik notları, düzeltmelerin geçen hafta Google tarafından ifşa edilen Coruna açığı ile ilgili olduğunu ortaya koyuyor.

Apple, tüm sorunların daha önce çeşitli iOS 16 ve iOS 17 güncellemelerinde düzeltilmiş olmasına rağmen, yeni sürümlerin aynı düzeltmeleri iOS 17 veya daha yenisine güncellenemeyen eski cihazlara getirdiğini söyledi.

iPhone ve iPad kullanıcıları, Ayarlar uygulamasına gidip Genel'e tıklayarak ve Yazılım Güncelleme seçeneğini seçerek güncellemeleri yükleyebiliyor. Eğer otomatik güncellemeler seçeneği açıksa, yeni yazılımın önümüzdeki günlerde cihazınıza otomatik olarak yüklendiğini görebilirsiniz.

