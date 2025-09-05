HABER

Adana 05 Eylül Cuma Hava Durumu! Adana'da hava durumu nasıl olacak?

Adana'da 5 Eylül 2025 Cuma günü hava durumu, bazı kesimlerde gök gürültülü sağanak yağışlarla birlikte bekleniyor.

Cansu Akalp

Adana'da 5 Eylül 2025 Cuma günü hava durumu, bazı kesimlerde gök gürültülü sağanak yağışlarla birlikte bekleniyor. Sıcaklıkların 34°C civarında olması öngörülüyor. Yüksek nem oranı, hava sıcaklığını daha hissedilir hale getirecek. Rüzgar, güney yönünden hafif esecek. Bu durum, hava koşullarını daha ılıman hale getirebilir.

Haftanın ilerleyen günlerinde, 6 Eylül Cumartesi günü hava koşullarının çoğunlukla güneşli olması bekleniyor. Sıcaklıkların yine 34°C civarında seyretmesi öngörülüyor. 7 Eylül Pazar günü benzer koşullar devam edecek. Sıcaklıklar 33°C civarında olacak. 8 Eylül Pazartesi günü ise hafif yağmur ihtimali bulunuyor.

Bu sıcak hava koşullarında, öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olmaları önemlidir. Bol su tüketimi şarttır. Güneş ışınlarından korunmak için uygun kıyafetler giyilmelidir. Güneş koruyucu ürünlerin kullanılması, olası sağlık sorunlarının önüne geçecektir. Aşırı sıcakların olumsuz etkilerinden korunmak için serin ortamlarda kalmak faydalıdır. Ağır fiziksel aktivitelerden kaçınılmalıdır. Hava koşullarına uygun planlamalar yapmak, günün daha rahat geçmesini sağlar.

