Adana 05 Kasım Çarşamba Hava Durumu! Adana'da hava durumu nasıl olacak?

Adana'da 5 Kasım 2025 Çarşamba günü sabah sağanak yağışlarla başlayacak. Öğleden sonra parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Sıcaklık 21°C'den 24°C'ye yükselecek. Nem oranı sabah %87, öğleden sonra %35 olarak tahmin ediliyor. Devam eden günlerde, 6 Kasım'da güneşli, 7 Kasım'da ise parçalı bulutlu hava koşulları bekleniyor. Hava durumu değişkenliği sürerken hazırlıklı olmak oldukça önemli.

Devrim Karadağ

Adana'da 5 Kasım 2025 Çarşamba günü hava durumu, sabah yerel sağanak yağışlarla başlayacak. Öğleden sonra ise parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklık, sabah 21°C civarında olacak. Öğleden sonra ise sıcaklığın 24°C seviyelerine çıkması tahmin ediliyor. Nem oranı sabah %87, öğleden sonra %35 olarak bekleniyor. Rüzgar 6.5 km/saat hıza ulaşacak.

6 Kasım 2025 Perşembe günü, Adana'da daha sakin hava koşulları öngörülüyor. Gün boyunca güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 24°C civarında seyredecek. Nem oranı %24, rüzgar hızı 19 km/saat olarak tahmin ediliyor.

7 Kasım 2025 Cuma günü, Adana'da hava koşullarının serinlemesi bekleniyor. Parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Sıcaklık 22°C seviyesinde kalacak. Nem oranı %35 civarında bekleniyor. Rüzgar hızı ise 10 km/saat olarak tahmin ediliyor.

Adana'da önümüzdeki günlerde hava koşulları değişkenlik gösterecek. Sabah saatlerinde yağış ihtimaline dikkat etmek gerekiyor. Hazırlıklı olmak faydalı olacaktır. Bu durum günlerin ilerleyen saatlerinde de devam edebilir. Dolayısıyla, havanın durumunu sürekli takip etmekte yarar var.

