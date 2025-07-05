Adana 05 Temmuz Cumartesi Hava Durumu! Adana'da hava durumu nasıl olacak?

Adana'da 5 Temmuz 2025 Cumartesi günü hava sıcak ve güneşli olacaktır. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 35°C civarında olması bekleniyor. Rüzgar güney yönünden hafif esecek. Bu durum hava koşullarını daha ılıman hale getirecek. Nem oranı %58 civarındadır. Bu da hava sıcaklığını daha hissedilir kılacaktır.

6 Temmuz 2025 Pazar günü hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi öngörülüyor. Sıcaklık 36°C civarında seyredecek. Rüzgar yine güney yönünden hafif esecek. Nem oranı %54 civarında kalacak. Bu da hava sıcaklığını daha hissedilir hale getirecek.

7 Temmuz 2025 Pazartesi günü hava koşullarının yine benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. Sıcaklık 35°C civarında olacak. Rüzgar güney yönünden hafif esecek. Nem oranı %62 civarındadır. Bu da hava sıcaklığını daha hissedilir kılacaktır.

Bu sıcak hava koşullarında, özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olmaları önemlidir. Bol su tüketimi önemlidir. Güneş ışınlarından korunmak için uygun kıyafetler giyilmeli ve güneş koruyucu ürünler kullanılmalıdır. Bu önlemler olası sağlık sorunlarının önüne geçecektir. Ayrıca, aşırı sıcakların yol açabileceği olumsuz etkilerden korunmak için serin ortamlarda kalmak faydalıdır. Ağır fiziksel aktivitelerden kaçınılmalıdır.