Adana 06 Eylül Cumartesi Hava Durumu! Adana'da hava durumu nasıl olacak?

Adana'da 6 Eylül 2025 Cumartesi günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gündüz hava sıcaklığı 34°C civarında, gece ise 23°C civarında tahmin ediliyor. Nem oranı %65 seviyelerinde olacak. Güneybatıdan hafif rüzgarlar esmesi bekleniyor.

7 Eylül Pazar günü hava koşullarının çoğunlukla güneşli olması öngörülüyor. Sıcaklıkların 33°C civarında seyredeceği tahmin ediliyor. 8 Eylül Pazartesi günü ise bölgenin bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir. 9 Eylül Salı günü hava koşullarının güneşli olması ve sıcaklıkların 32°C civarında olması bekleniyor. 10 Eylül Çarşamba günü hava çoğunlukla güneşli kalacak ve sıcaklıklar 33°C civarında seyredecek.

Bu sıcak hava koşullarında, öğle ve öğleden sonra dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olmaları önemlidir. Bol su tüketimi şarttır. Güneş ışınlarından korunmak için uygun kıyafetler giyilmelidir. Güneş koruyucu ürünlerin kullanılması, olası sağlık sorunlarının önüne geçecektir. Aşırı sıcakların olumsuz etkilerinden korunmak için serin ortamlarda kalmak faydalıdır. Ağır fiziksel aktivitelerden kaçınılmalıdır. Hava koşullarına uygun planlamalar yapmak, günün daha rahat geçmesini sağlar.