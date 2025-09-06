HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Adana 06 Eylül Cumartesi Hava Durumu! Adana'da hava durumu nasıl olacak?

Adana'da 6 Eylül 2025 Cumartesi günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak.

Adana 06 Eylül Cumartesi Hava Durumu! Adana'da hava durumu nasıl olacak?
Doğukan Akbayır

Adana'da 6 Eylül 2025 Cumartesi günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gündüz hava sıcaklığı 34°C civarında, gece ise 23°C civarında tahmin ediliyor. Nem oranı %65 seviyelerinde olacak. Güneybatıdan hafif rüzgarlar esmesi bekleniyor.

7 Eylül Pazar günü hava koşullarının çoğunlukla güneşli olması öngörülüyor. Sıcaklıkların 33°C civarında seyredeceği tahmin ediliyor. 8 Eylül Pazartesi günü ise bölgenin bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir. 9 Eylül Salı günü hava koşullarının güneşli olması ve sıcaklıkların 32°C civarında olması bekleniyor. 10 Eylül Çarşamba günü hava çoğunlukla güneşli kalacak ve sıcaklıklar 33°C civarında seyredecek.

Bu sıcak hava koşullarında, öğle ve öğleden sonra dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olmaları önemlidir. Bol su tüketimi şarttır. Güneş ışınlarından korunmak için uygun kıyafetler giyilmelidir. Güneş koruyucu ürünlerin kullanılması, olası sağlık sorunlarının önüne geçecektir. Aşırı sıcakların olumsuz etkilerinden korunmak için serin ortamlarda kalmak faydalıdır. Ağır fiziksel aktivitelerden kaçınılmalıdır. Hava koşullarına uygun planlamalar yapmak, günün daha rahat geçmesini sağlar.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
CHP lideri Özgür Özel tarih verdi: 9 Eylül'ü bekleyin!CHP lideri Özgür Özel tarih verdi: 9 Eylül'ü bekleyin!
Savcı cinayetinde sır perdesi aralanıyorSavcı cinayetinde sır perdesi aralanıyor

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Adana
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
36 kata varan artışlar sonrası Erdoğan talimat verdi, harekete geçildi

36 kata varan artışlar sonrası Erdoğan talimat verdi, harekete geçildi

Ali Koç Şampiyonlar Ligi fatihini getiriyor!

Ali Koç Şampiyonlar Ligi fatihini getiriyor!

Verileriniz sisteme tek tek işlenecek! Eczaneden doktor ekranına...

Verileriniz sisteme tek tek işlenecek! Eczaneden doktor ekranına...

Babası gibi şehit oldu

Babası gibi şehit oldu

200 metrelik uçurumda birlikte can verdiler!

200 metrelik uçurumda birlikte can verdiler!

Sahte ilan, kumar ve yatırım dolandırıcılığı operasyonu!

Sahte ilan, kumar ve yatırım dolandırıcılığı operasyonu!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.