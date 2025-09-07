HABER

Adana 07 Eylül Pazar Hava Durumu! Adana'da hava durumu nasıl olacak?

Adana'da 7 Eylül 2025 Pazar günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 33°C civarında, gece ise 23°C civarında olması bekleniyor.

Nem oranı %76'ya ulaşacak. Akşam saatlerinde hava daha yapışkan ve boğucu hale gelecek. Rüzgar hızı 18:00-21:00 saatleri arasında 29 km/sa'ye kadar çıkabilir. Bu da rüzgarlı bir akşam olabileceğini gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde sıcaklığın yüksek seyretmesi bekleniyor. 8 Eylül Pazartesi günü hava sıcaklığı 32°C, 9 Eylül Salı günü 33°C ve 10 Eylül Çarşamba günü 34°C olacak. Özellikle öğle saatlerinde sıcaklıkların daha da artması muhtemel.

Bu sıcak hava koşulları altında, sağlık korunması için bazı önlemler alınmalıdır. Risk grubundaki bireylerin kapalı ve serin ortamlarda kalması önerilir. Dışarı çıkarken hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Bol su içilmeli. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde (10:00-16:00) dışarıda bulunmaktan kaçınılmalıdır. Güneş koruyucu ürün kullanmak ve şapka takmak faydalıdır. Evlerde perdelerin kapalı tutulması ve fan ya da klima kullanımı ile iç mekanların serin tutulması önerilir. Sıcak çarpması belirtileri arasında baş dönmesi, halsizlik, mide bulantısı ve terleme kaybı vardır. Bu belirtiler görüldüğünde derhal serin bir ortama geçilmeli ve bol su içilmelidir.

Ayrıca, rüzgar hızındaki artış nedeniyle açık alanlardaki aktivitelerde dikkatli olunmalıdır. Rüzgar hızı çok yüksek olmayacak. Ancak kuzey yönünden esen rüzgarlar, akşam saatlerinde hafif serinlik getirebilir.

Adana'da önümüzdeki günlerde sıcak ve nemli hava koşulları devam edecek. Vatandaşların bu koşullara uygun önlemler alarak sağlıklarını korumaları önemlidir.

