Adana 07 Kasım Cuma Hava Durumu! Adana'da hava durumu nasıl olacak?

Adana'da 7 Kasım 2025 Cuma günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gün boyunca hava sıcaklığı 29°C civarında seyredecek. Gece sıcaklığı ise 15°C civarlarında olacak. Nem oranı %40 civarında tahmin ediliyor. Rüzgarın hızı 7.6 km/saat olarak bekleniyor. Gün doğumu saati 07:09'dur. Gün batımı saati ise 17:36 olarak öngörülüyor.

Haftanın ilerleyen günlerinde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 8 Kasım Cumartesi günü sıcaklık 29°C olacak. 9 Kasım Pazar günü ise 30°C civarında bekleniyor. Bu sıcaklıklar, Adana'nın tipik Akdeniz iklimine uygundur. Gündüzleri sıcak, geceleri ise serin bir hava gözlemlenecek.

Bu dönemde yüksek hava sıcaklıkları etkili olacak. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olmaları önemlidir. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek faydalıdır. Ayrıca, bol su tüketmek ve hafif, açık renkli giysiler giymek önerilir. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde, 10:00 ile 16:00 arasında, dışarıda bulunmaktan kaçınmak gerekir. Koruyucu önlemler almak, güneşin etkilerinden korunmaya yardımcı olacaktır. Bu şekilde sıcak havanın olumsuz etkilerinden korunarak sağlıklı bir hafta geçirilebilir.