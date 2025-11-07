HABER

Adana 07 Kasım Cuma Hava Durumu! Adana'da hava durumu nasıl olacak?

Adana'da 7 Kasım 2025 Cuma günü hava durumu genel olarak güneşli ve sıcak geçecek. Sıcaklık gün boyunca 29°C, gece ise 15°C olacak. Nem oranı %40 civarında tahmin ediliyor. Rüzgar hızı 7.6 km/saat olarak bekleniyor. Haftanın ilerleyen günlerinde de benzer iklim koşulları devam edecek. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda dikkatli olunması, gölgelik alanları tercih edilmesi önem arz ediyor. Sağlıklı bir hafta için su tüketimine özen gösterilmeli.

Adana 07 Kasım Cuma Hava Durumu! Adana'da hava durumu nasıl olacak?
Devrim Karadağ

Adana'da 7 Kasım 2025 Cuma günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gün boyunca hava sıcaklığı 29°C civarında seyredecek. Gece sıcaklığı ise 15°C civarlarında olacak. Nem oranı %40 civarında tahmin ediliyor. Rüzgarın hızı 7.6 km/saat olarak bekleniyor. Gün doğumu saati 07:09'dur. Gün batımı saati ise 17:36 olarak öngörülüyor.

Haftanın ilerleyen günlerinde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 8 Kasım Cumartesi günü sıcaklık 29°C olacak. 9 Kasım Pazar günü ise 30°C civarında bekleniyor. Bu sıcaklıklar, Adana'nın tipik Akdeniz iklimine uygundur. Gündüzleri sıcak, geceleri ise serin bir hava gözlemlenecek.

Bu dönemde yüksek hava sıcaklıkları etkili olacak. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olmaları önemlidir. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek faydalıdır. Ayrıca, bol su tüketmek ve hafif, açık renkli giysiler giymek önerilir. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde, 10:00 ile 16:00 arasında, dışarıda bulunmaktan kaçınmak gerekir. Koruyucu önlemler almak, güneşin etkilerinden korunmaya yardımcı olacaktır. Bu şekilde sıcak havanın olumsuz etkilerinden korunarak sağlıklı bir hafta geçirilebilir.

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Adana
En Çok Aranan Haberler

