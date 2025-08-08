HABER

Adana 08 Ağustos Cuma Hava Durumu! Adana'da hava durumu nasıl olacak?

Adana'da 8 Ağustos 2025 Cuma günü hava durumu yüksek sıcaklık ve nem oranlarıyla dikkat çekiyor.

Melih Kadir Yılmaz

Adana'da 8 Ağustos 2025 Cuma günü hava durumu yüksek sıcaklık ve nem oranlarıyla dikkat çekiyor. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 36°C civarına ulaşması bekleniyor. Hissedilen sıcaklık ise 39°C'ye kadar çıkabilir. Nem oranı %50 civarında olacak. Bu durum, sıcaklıkları daha bunaltıcı hale getirecek. Rüzgar, güneybatı yönünden saatte 20 km hızla esecek. Hava koşulları bu yüzden zorlaşabilir.

Önümüzdeki günlerde de sıcaklıkların yüksek seyretmesi öngörülüyor. 9 Ağustos Cumartesi günü hava sıcaklığının 44°C olması bekleniyor. 10 Ağustos Pazar günü ise sıcaklık 41°C civarında olacak. Bu sıcaklıklar, Adana'nın tipik yaz iklimine uygun olsa da sağlık açısından risk oluşturabilir.

Bu dönemde, özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olanların dikkatli olması önemlidir. Dışarı çıkarken hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Bol su içilmeli ve güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde (10:00-16:00) dışarıda bulunulmamalıdır. Güneş koruyucu ürünler kullanmak ve şapka takmak da faydalıdır. Evlerde perdelerin kapalı tutulması önerilir. Fan ya da klima ile iç mekanlar serin tutulmalıdır. Sıcak çarpması belirtileri baş dönmesi, halsizlik, mide bulantısı ve terleme kaybını içerir. Bu belirtiler görüldüğünde derhal serin bir ortama geçilmeli ve bol su içilmelidir.

Ayrıca, öğle ve öğleden sonra saatlerinde artan rüzgar hızı nedeniyle dikkatli olunmalıdır. Mümkünse açık havada yapılacak aktiviteler sınırlandırılmalıdır. Adana'da önümüzdeki günlerde sıcaklıkların yüksek seyredeceği bekleniyor. Vatandaşların sağlıklarını korumak için gerekli önlemleri almaları büyük önem taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Adana
