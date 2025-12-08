Adana 08 Aralık Pazartesi Hava Durumu! Adana'da hava durumu nasıl olacak?

Adana'da 8 Aralık 2025 Pazartesi günü, hava hafif yağmurlu olacak. Sıcaklık 12°C ile 17°C arasında değişecek. Nem oranı %77 civarında olacak. Rüzgar hızı 17 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:40, gün batımı saati 17:22 olarak bekleniyor.

9 Aralık Salı günü, sıcaklık 9°C ile 19°C arasında olacak. Muhtemel sağanak yağmurlar bekleniyor. 10 Aralık Çarşamba günü, hava daha güneşli hale gelecek. Sıcaklık 10°C ile 21°C arasında seyredecek. 11 Aralık Perşembe günü, hava bulutlu olacak. Sıcaklık 9°C ile 19°C arasında değişecek.

12 Aralık Cuma günü, güneşli ve parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklık 6°C ile 21°C arasında olacak. 13 Aralık Cumartesi günü, parlak güneş ışığı altında sıcaklık 8°C ile 20°C arasında olacak. 14 Aralık Pazar günü, puslu güneşli bir hava öngörülüyor. Sıcaklık 6°C ile 21°C arasında değişecek.

Bu dönemde hava koşulları değişkenlik gösterebilir. Planlarınızı yaparken esnek olmanız faydalıdır. Yağmurlu günlerde su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar giymek önemlidir. Günlük hava raporlarını takip etmek, anlık hava değişimlerine hazırlıklı olmanızı sağlar. Güneşli günlerde ultraviyole ışınlarına karşı koruyucu önlemler almanız cildinizi korumanıza yardımcı olur.