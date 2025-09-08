HABER

Adana 08 Eylül Pazartesi hava durumu! Adana'da hava durumu nasıl olacak?

Adana'da 08 Eylül Pazartesi hava durumu genellikle açık ve hafif yağmurlu olacak. İşte detaylar...

Adana'da 8 Eylül Pazartesi günü hava durumu gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağını gösteriyor. Sıcaklıkların 32°C civarında olması tahmin edilmektedir. Rüzgar güney ve batı yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Önümüzdeki günlerde hava daha sıcak ve güneşli olacak. 9 Eylül Salı günü hava sıcaklığının 33°C olacağı, 10 Eylül Çarşamba günü ise 34°C'ye yükselebileceği bekleniyor. Bu dönemde nem oranı yüksek olacak. Yüksek nem, hava sıcaklığını daha da hissedilir hale getirebilir.

Bu sıcak hava koşullarında, öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda vakit geçirenlerin dikkatli olması önemlidir. Bol su tüketimi gereklidir. Güneş ışınlarından korunmak için uygun kıyafetler giyilmelidir. Güneş koruyucu ürünlerin kullanımı, olası sağlık sorunlarına karşı koruma sağlar. Ağır fiziksel aktivitelerden kaçınılmalıdır. Serin ortamlarda kalmak önerilir. Hava koşullarına uygun planlamalar yapmak, günün daha rahat geçmesini sağlar.

Eylül ayında Adana'da ortalama en yüksek sıcaklık 33.7°C, en düşük sıcaklık ise 22.2°C civarındadır. Bu dönemde nem oranı %63'tür. Yıllık ortalama yağış miktarı 29 milimetre olarak kaydedilmektedir. Hava koşullarına uygun giyinmek ve yeterli su tüketmek, sağlığı korumak açısından önem taşır.

