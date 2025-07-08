Adana 08 Temmuz Salı Hava Durumu! Adana'da hava durumu nasıl olacak?

Adana'da 8 Temmuz 2025 Salı günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 35°C civarında, gece ise 24°C civarında olması bekleniyor. Rüzgar güneydoğu yönünden saatte 7 km hızla esecek. Nem oranı %78 civarında kalacak.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. 9 Temmuz Çarşamba günü hava sıcaklığının 34°C, 10 Temmuz Perşembe günü ise 33°C civarında olması bekleniyor. Rüzgar güneydoğu yönünden esmeye devam edecek. Nem oranı yine %78 civarında olacak.

Bu sıcak ve nemli hava koşulları, açık hava etkinlikleri planlayanlar için dikkat edilmesi gereken bir durum. Sıcaklıkların yüksek olduğu günlerde, güneş ışınlarının dik açıyla geldiği öğle saatlerinde dışarıda bulunmaktan kaçınılmalıdır. Bu, güneşin zararlı etkilerinden korunmak adına önemlidir. Bol su tüketimi ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek, vücut ısısını dengede tutmaya yardımcı olabilir. Rüzgarın güneydoğu yönünden esmesi ve nem oranının yüksekliği, bunaltıcı bir hava yaratabilir. Bu nedenle serin ve gölgeli alanlarda vakit geçirmek daha rahatlatıcı olacaktır. Sıcak havalarda, özellikle yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olması gerekir. Bu durum, aşırı sıcakların olumsuz etkilerinden korunmalarına yardımcı olur.