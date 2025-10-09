Adana 09 Ekim Perşembe hava durumu! Adana'da hava durumu nasıl olacak?

Adana'da 9 Ekim 2025 Perşembe günü hava durumu değişken olacak. Bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Sıcaklık 16°C ile 24°C arasında değişecek. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgar hızı ise 13 km/saat civarında bekleniyor. Gün doğumu saati 06:42, gün batımı saati ise 18:11 olarak öngörülüyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının sakinleşmesi bekleniyor. 10 Ekim Cuma günü güneşli bir hava hâkim olacak. Sıcaklık 15°C ile 27°C arasında seyredecek. 11 Ekim Cumartesi günü bol güneş ışığı altında sıcaklık 16°C ile 27°C arasında olması tahmin ediliyor. 12 Ekim Pazar günü güneşli ve parçalı bulutlu hava bekleniyor. Sıcaklıklar yine 15°C ile 27°C arasında değişecek.

Bugün beklenen gök gürültülü sağanak yağışlar için dikkatli olunmalı. Dışarıda vakit geçirecek olanların tedbir alması önemlidir. Yağışlar ani bastırabilir. Yollar kısa sürede ıslanabilir. Bu nedenle şemsiyenizi yanınıza almanız faydalı olacaktır. Ayrıca açık alanlardan uzak durmanızda yarar vardır. Yüksek nem oranı nedeniyle terleme artış gösterebilir. Bu durum vücut ısısının hızla yükselmesine neden olabilir. Dengelemek için bol su için. Hafif ve nefes alabilir kıyafetler tercih edin. Rüzgar etkili olacağı için açık hava etkinliklerinizi planlarken dikkate almalısınız.

Gelecek günlerde hava koşullarının daha stabil hale gelmesi açığı olarak dış mekan etkinliklerine uygun bir ortam sağlayacaktır. Hava durumunu düzenli kontrol etmek önemlidir. Ani değişikliklere karşı hazırlıklı olmak da önem taşır. Böylece planlarınızı en iyi şekilde yapabilirsiniz. Olası olumsuz hava koşullarından etkilenmeden günlük aktivitelerinize devam edebilirsiniz.