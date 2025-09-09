Adana 09 Eylül Salı Hava Durumu! Adana'da hava durumu nasıl olacak?

Adana'da 9 Eylül 2025 Salı günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 32°C civarında, gece ise 22°C civarında bekleniyor. Nem oranı %63 civarında olacak. Rüzgar güney yönünden saatte 5 km hızla esecek.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. 10 Eylül Çarşamba günü hava sıcaklığının 34°C, 11 Eylül Perşembe günü 35°C ve 12 Eylül Cuma günü 36°C civarında olması bekleniyor. Bu dönemde nem oranı %63 civarında kalacak. Rüzgar yine güney yönünden saatte 5 km hızla esecek.

Bu sıcak hava koşulları altında, özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenlerin dikkatli olması önemlidir. Sıcaklıkların yüksek olduğu saatlerde kapalı ve serin ortamlarda kalmak daha sağlıklı olacaktır. Dışarı çıkarken hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneşe doğrudan maruz kalmaktan kaçınmak ve bol su içmek, vücut ısısının dengede tutulmasına yardımcı olacaktır. Bu önlemler, sıcak havanın olumsuz etkilerinden korunmak için gereklidir.