Adana 09 Temmuz Çarşamba Hava Durumu! Adana'da hava durumu nasıl olacak?

Adana'da 9 Temmuz 2025 Çarşamba günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 34°C civarında seyredecek. Gece ise sıcaklık 25°C'ye düşecek. Rüzgar, güneydoğu yönünden saatte 7 km hızla esecek. Nem oranı %78 civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 10 Temmuz Perşembe günü sıcaklık 34°C olarak tahmin ediliyor. 11 Temmuz Cuma günü sıcaklık 35°C olacak. 12 Temmuz Cumartesi günü de 35°C bekleniyor. Gece sıcaklıkları 23-24°C arasında değişecek. Rüzgar hızı ise 7-8 km/saat arasında olacak.

Bu sıcak hava koşullarında, özellikle öğle ve öğleden sonra dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması önemlidir. Gölgelik alanlarda dinlenmek, bol su tüketmek ve hafif kıyafetler tercih etmek, sıcak çarpması riskini azaltacaktır. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde, 10:00-16:00 arasında, mümkünse dışarı çıkmaktan kaçınmak faydalıdır. Sıcaklıkların yüksek olduğu bu günlerde, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olması gerekmektedir.

Sıcak hava koşullarının devam edeceği önümüzdeki günlerde, bu önlemleri alarak sağlığınızı koruyabilirsiniz.