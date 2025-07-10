Adana 10 Temmuz 2025 Perşembe hava durumu! Adana'da hava durumu nasıl olacak?

Adana'da 10 Temmuz 2025 Perşembe günü hava durumu, yüksek sıcaklık ve nem oranıyla dikkat çekiyor. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının yaklaşık 34°C olması bekleniyor. Özellikle öğle saatlerinde, yüksek nem oranıyla birlikte hissedilen sıcaklık 44°C'ye kadar çıkabilir. Bu durum, vatandaşların öğle saatlerinde dışarı çıkmamalarını ve bol sıvı tüketmelerini gerektiriyor. Rüzgar saatte 41 kilometre hıza ulaşacak. Bu da hava koşullarını daha zorlayıcı hale getiriyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 11 Temmuz Cuma günü hava sıcaklığının 34°C, 12 Temmuz Cumartesi günü 35°C ve 13 Temmuz Pazar günü 34°C civarında olması öngörülüyor. Bu süre zarfında hava koşullarında değişkenlik beklenmiyor.

Bu sıcak ve nemli hava koşullarında, özellikle öğle saatlerinde dışarı çıkmaktan kaçınmak önemlidir. Bol su içmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek de faydalıdır. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde güneş koruyucu ürünler kullanmak ve şapka takmak cilt sağlığı açısından yararlıdır. Evlerde ve iş yerlerinde klima veya vantilatör kullanmak, ortamın serin tutulmasına yardımcı olur. Sıcak havalarda, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olması gerektiği unutulmamalıdır.