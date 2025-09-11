Adana 11 Eylül Perşembe hava durumu! Adana'da hava durumu nasıl olacak?

Adana'da 11 Eylül 2025 Perşembe günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 35°C civarına ulaşacak. Gece saatlerinde ise sıcaklık 21°C seviyelerinde kalacak. Rüzgar, güney yönünden saatte 20 km hızla esecek. Nem oranı %28 civarında seyredecek.

Haftanın ilerleyen günlerinde benzer hava koşulları devam edecek. 12 Eylül Cuma günü sıcaklık 36°C'ye çıkacak. 13 Eylül Cumartesi günü sıcaklık ise 35°C olacak. Gece sıcaklıkları 21-22°C aralığında kalacak. Rüzgar güney yönünde esecek ve nem oranı düşük seviyelerde kalacak.

Bu sıcak hava koşullarında, özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenlerin dikkatli olması önemlidir. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek önemlidir. Bol su tüketmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek, güneşin zararlı etkilerinden korunmaya yardımcı olacaktır. Güneşe çıkarken koruyucu krem kullanmak ve şapka takmak da cilt sağlığını korumak açısından faydalıdır. Sıcak havalarda aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınmak gereklidir. Gerekirse serin ortamlarda dinlenmek vücut sağlığını korumaya destek olacaktır.