Adana 12 Ağustos Salı Hava Durumu! Adana'da hava durumu nasıl olacak?

Adana'da 12 Ağustos 2025 Salı günü hava durumu, yüksek sıcaklık ve güneşli bir gün olacak.

Hazar Gönüllü

Adana'da 12 Ağustos 2025 Salı günü hava durumu, yüksek sıcaklık ve güneşli bir gün olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 41°C'ye ulaşacak. Gece ise sıcaklık 21°C civarında seyredecek. Rüzgar, güney yönünden saatte 16 km hızla esecek. Nem oranı ise %56 civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları sürecek. 13 Ağustos Çarşamba günü hava sıcaklığı 41°C, 14 Ağustos Perşembe günü 41°C ve 15 Ağustos Cuma günü 38°C olacak. Bu yüksek sıcaklıklar, Adana'nın tipik yaz iklimiyle uyumlu olacak.

Bu dönemde, yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olanların dikkatli olmaları önemlidir. Dışarı çıkıldığında hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmeli. Bol su içilmeli ve güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde (10:00-16:00) dışarıda bulunulmamalıdır. Güneş koruyucu ürünler kullanmak ve şapka takmak faydalı olacaktır. Evlerde perdelerin kapalı tutulması, fan ya da klima ile iç mekanların serin tutulması önerilir.

Sıcak çarpması belirtileri arasında baş dönmesi, halsizlik, mide bulantısı ve terleme kaybı vardır. Bu belirtiler görüldüğünde derhal serin bir ortama geçilmeli ve bol su içilmelidir.

hava durumu Adana
